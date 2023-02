Jak vidí rok 2023 investiční společnost BlackRock?

Snížení inflace

Jako byl rok 2022 poznamenaný nástupem silné inflace, bude letošek rokem jejího poklesu. Nesmíme si však mylně myslet, že ceny v obchodech půjdou dolů. Dojde pouze ke snížení oficiálně počítané inflace. Důvod je jednoduchý. Výpočet inflace se vztahuje k cenám před rokem. Protože však začaly růst už dříve, vzrostl základ výpočtu inflace také. Její pokles proto znamená pouze pozastavení dynamiky růstu. Navíc bude proti inflaci dál působit restriktivní měnová politika.

Kde se inflace zastaví?

Podle Henriho Chabadela je pro investory hlavní otázkou to, na jaké úrovni se inflace stabilizuje. Bude to bohužel výš než očekávaná 2 %. BlackRock tedy předpokládá, že budou-li centrální banky chtít inflaci srazit pod 2 %, musí držet úrokové sazby vysoko mnohem déle, než se čekalo. Takové rozhodnutí by mělo negativní dopad na akciové trhy, které zažijí větší korekci. Na posledním zasedání Fedu byla tato cesta otevřená. Sazby na dolaru mohou tento rok růst ještě několikrát. Boj s inflací zůstane hlavním tématem i v roce 2023.

Faktor rusko-ukrajinského konfliktu

Největší riziko pro ekonomický vývoj ve světě představuje podle Chabadela válka na Ukrajině. Nejde ani tak o to, jak dlouho bude trvat nebo kolik zemí se do ní zapojí. Významný ekonomický důsledek tkví v tom, že i když válka přestane, cena komodit a energií bude růst. To je velký problém především pro Evropu, která nedisponuje vlastními zdroji nebo jich má k dispozici pouze omezené množství, které nedokáže uspokojit současnou poptávku. Konec levných energií a surovin tak může dlouho znesnadňovat boj centrálních bank s inflací, a to zejména té evropské. Růst HDP v Evropě je tak letos znovu v ohrožení. V současnosti se trhy chovají tak jako by žádné riziko neexistovalo. Tento optimistický a v podstatě nekritický pohled na skutečnost, nás může stát spoustu peněz.

Matěj Široký