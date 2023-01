Šéf JP Morgan vidí prostor pro další zvedání sazeb

Inflace nezmizí

V interview pro pořad Squawk Box televize CNBC přenášeného z Davosu, Jamie Dimon jasně prohlásil, že "ve skutečnosti si myslím, že sazby pravděpodobně půjdou výš než na 5 % … protože si myslím, že existují důvody pro inflaci, která jen tak rychle nezmizí." Současný pokles inflace je dán především poklesem ceny ropy, která byla zapříčiněna politikou Zero Covid v Číně. Uzavřená Čína působila ve světě deflačně. S tím je nyní konec a musíme se připravit na to, že naopak znovu otevřená Čína bude zvyšovat poptávku po surovinách a komoditách. Ceny surovin, především mědi, ale i energií tak mohou jít znovu nahoru. Boj s inflací tedy není u konce.

Sazby na americkém dolaru

Jamie Dimon nevidí prostor pro pokles cen ropy a zemního plynu. Naopak tyto komodity mají nakročeno k dalšímu růstovém cyklu. Stejně tak dobrá situace na trhu práce umožní Fedu zvedat sazby výše, než si doposud myslela většina analytiků. Doteď panoval konsenzus, že sazby by měly dosáhnout 5 %. Šéf JP Morgan však nyní odhaduje, že maximální úroková míra dosáhne 6 %.

Dopad vysokých sazeb

Prvním dopadem vysokých sazeb by mohl být velký výprodej na akciových trzích. Americké akciové trhy vyrostly o více než 10 % od začátku roku. Tak strmý růst nikdo nečekal a hlavně pro něj není nějaký zásadní důvod. Tedy pokud nepočítáme mezi důvody spekulaci, že Fed už zvedne své sazby pouze jednou nebo dvakrát. Pokud by došlo naopak k dalšímu zvedání sazeb na 6 %, trhy by zachvátil výprodej. Rozuzlení toho, kam směřují sazby na americkém dolaru se dozvíme brzy. 2. února totiž zasedne Fed. Jestliže zvýší svoje sazby o 25 bazických bodů, můžeme brzy očekávat konec zvedání sazeb. Avšak pokud se sazby zvednou o 50 bazických bodů, akciové trhy se silně propadnou.

Matěj Široký