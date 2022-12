Naznačují problémy Blackstonu blížící se světovou krizi nemovitostí?

Americký realitní trh

Trh s nemovitostmi v USA patří k těm nejdynamičtějším ve světě. Americký realitní trh reaguje na ekonomické dění a současnou situaci rychleji než trhy v Západní Evropě nebo u nás, které podléhají mnohem větší setrvačnosti. Americký úřad pro sčítání lidu nám poskytuje čísla o vydaných stavebních povoleních. Ta v USA od května 2022 dramaticky klesají. Počet má jasně sestupnou tendenci. A to nevěstí nic dobrého.

Omezení Blackstonu

Společnost Blackstone je světová jednička v sektoru správy soukromého kapitálu (private equity). Mezi její aktivity patří samozřejmě investice do realitního trhu. Svým klientům tak nabízí možnost vstoupit do fondu Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT). Hodnota tohoto fondu dosahuje astronomických 68 miliard amerických dolarů. Klienti tohoto fondu byli v listopadu a v prosinci nepříjemně zaskočeni, když vedení Blackstonu omezilo možnost vystoupení z fondu. Klienti Blackstonu svým postojem dali najevo, že již nevěří americkému realitnímu trhu. Jejich masivní vystoupení z fondu by Blackstone donutilo urychleně prodávat své nemovitosti a tím by se situace na trhu s nemovitostmi ještě víc zhoršila.

Vysvětlení Blackstonu

Vedení společnosti argumentovalo, že se jedná o krok, který je přesně definován pravidly fondu. Pravidlo z ní, že společnost může povolit zpětné odkupy do výše maximálně 2 % měsíčně a celkově 5 % za čtvrtletí. Avšak v říjnu Blackstone Real Estate Income Trust obdržel požadavky na vystoupení v hodnotě 1,8 miliard dolarů. To byl důvod k zastavení odkupů podílu. Zastavení odkupů tak oddálilo krizi celého sektoru. Realitní trh však stále může být časována bomba, která spustí další krizi v roce 2023.

Matěj Široký