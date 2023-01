Poradna: Jak postupovat, abych měl předčasný důchod z roku 2022

Ladislav: Původně jsem chtěl pracovat ještě tři roky do důchodového věku, ale nyní jsem si to rozmyslel, je nějaká možnost, jak mít ještě předčasný důchod z roku 2022, kdy byl výhodný výpočet?

Pokud jste si o předčasný důchod v roce 2022 nepožádal, tak nyní si již nemůžete zajistit příznivou výpočtovou formuli loňského roku. Zpětně požádat o předčasný důchod totiž není možné. Legislativou je umožněno žádat zpětně pouze o řádný starobní důchod, a to 5 let zpětně.

Předčasný důchod nebo řádný důchod?

Aktuálně se tedy budete rozhodovat, zdali odejít do předčasného důchodu nyní, tedy dle výpočtového vzorce letošního roku nebo využít předčasný důchod v budoucnu nebo pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Kterou variantu zvolit, to závisí na Vašich preferencích – tj. zejména pracovní, rodinné, zdravotní situaci. Při případném odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že pobírat současně předčasný důchod a příjem ze zaměstnání je velmi omezeno (lze pracovat např. na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně).

Mimořádná valorizace v roce 2023

Na doplnění uvádím, že i důchody přiznané v roce 2023 budou velmi pravděpodobně mimořádně valorizovány v některém z letních měsíců. Důvodem je stále vysoká inflace. Valorizovány budou nejenom přiznané starobní důchody do konce roku 2022, ale i nově přiznané starobní důchody (řádné i předčasné) v roce 2023.

Petr Gola