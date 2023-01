Poradna: Předčasný důchod a jedna či dvě DPP

Jana: Pobírám předčasný důchod a pracuji pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. Nyní mám pracovní nabídku od jiného zaměstnavatele? Může ji jako předčasná důchodkyně přijmout? Moc by mi to finančně pomohlo…

20. ledna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Pokud by předčasný důchodce takový příjem měl, tak by neměl nárok na předčasný důchod. Současně pobírat předčasný důchod a odměnu z dohody o provedení práce je možné, když hrubá měsíční odměna je 10000 Kč a méně.

Limit 10 000 Kč

V případě, že je hrubá odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně, potom se z takové odměny neplatí sociální pojištění (ani zdravotní pojištění) a takový příjem tedy nezakládá účast na nemocenském pojištění a je splněna zákonná podmínka.

TIP: Kalkulačka DPP

Práce pro více zaměstnavatelů je možná

Limit pro neplacení sociálního pojištění u dohody o provedení práce je stanoven pro každého zaměstnavatele. To znamená, že když budete pracovat současně pro více zaměstnavatelů současně na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou do limitu, tak splníte zákonnou podmínku neúčasti na nemocenském pojištění. Přijmout nové zaměstnání na dohodu o provedení práce můžete a současně budete moci pobírat předčasný důchod, když bude hrubá měsíční odměna od obou zaměstnavatelů do limitu.

Petr Gola