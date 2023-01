Poradna: Předčasný důchod bez výplaty a nemocenská

Rostislav: Zhoršil se mi zdravotní stav, a proto jsem si požádat v listopadu o předčasný důchod bez výplaty, i když do starobního důchodu mohu odejít až v roce 2026. V nejbližší době nastupuji na neschopenku, potom pravděpodobně obdržím od zaměstnavatele výpověď. Mohu potom být v evidenci na úřadu práce?

4. ledna 2023

Vzhledem k tomu, že jste si požádal o předčasný důchod bez výplaty, tak máte nárok na nemocenskou jako ostatní zaměstnanci odvádějící ze své hrubé mzdy sociální pojištění. Výše nemocenské bude záviset na Vašich rozhodných příjmech. Po skončení nemocenské můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tento postup však bude výhodný v případě, že Vám podpora v nezaměstnanosti vyjde vyšší než předčasný důchod.

Uvolněný předčasný důchod bude vyšší

Výdělečnou činností, tedy i trváním zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, během předčasného důchodu bez výplaty si následně zajistíte vyšší "uvolněný" předčasný důchod. Náhradní dobou pojištění formou evidence na úřadu práce si však po datu přiznání předčasného důchodu krácení za předčasnost nesnížíte. To znamená, že případnou evidencí na úřadu práce by se Váš měsíční důchod nezvýšil, proto je vhodné dobře promyslet a propočítat, co bude pro Vás po skončení nemocenské nejvýhodnější.

Petr Gola