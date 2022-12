Poradna: Termín odchodu do důchodu v květnu 2025

14. prosince 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Do předčasného důchodu je možné nejdříve odejít v 60 letech, jestliže je řádný důchodový věk vyšší než 63 let nebo nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, pokud je řádný důchodový věk nižší níž 63 let. U žen ještě aktuálně stále závisí důchodový věk nejenom na ročníku narození, ale i na počtu vychovaných dětí. Ať už máte řádný důchodový věk jakýkoliv (neuvádíte počet vychovaných dětí), tak si můžete v prosinci 2022 požádat o předčasný důchod bez výplaty, protože Váš řádný důchodový věk je v květnu 2025 a věkovou podmínku tedy splníte.

Kdy má smysl předčasný důchod bez výplaty?

Osobně předpokládám, že chcete stále pracovat, a proto uvažujete o podání žádosti o předčasný důchod bez výplaty. Občané, kteří již pracovat nechtějí, začínají předčasný důchod pobírat na účet od termínu přiznání předčasného důchodu.

Porovnání s rokem 2025

V současné době však není známá výpočtové formule starobního důchodu v roce 2025, potřebné údaje budou příslušným legislativním předpisem publikovány pravděpodobně v září 2024. Nyní lze jednoznačně spočítat varianty odchodu do důchodu v roce 2022 a v roce 2023, v roce 2025 však nikoliv. Při porovnávání odchodu do důchodu v roce 2025 by se jednalo pouze o odhad a zodpovědný výpočet Vám v toto chvíli není schopen nikdo provést.

Závěrem

O předčasný důchod bez výplaty si požádat můžete, jaké by to však mělo finanční dopady v porovnání s výpočtem důchodu v roce 2025 nelze v tuto chvíli jednoznačně říci.

Petr Gola