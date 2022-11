Poradna: Můžu začít zase pracovat, když jsem odešel do předčasného důchodu

Zdeněk: Před více než rokem jsem odešel do předčasného důchodu. Nyní chci zase začít pracovat, na normální pracovní smlouvu. Můžu, když jsem odešel do předčasného důchodu?

Začít pracovat na klasickou pracovní smlouvu můžete v každém případě. Situace se však bude lišit v závislosti na tom, zdali jste již dosáhl řádného důchodového věku či nikoliv. Občané v předčasném důchodu totiž nemohou do dosažení řádného důchodového věku mít příjem, ze kterého vzniká povinnost sociální pojištění, a k tomu současně pobírat předčasný důchod. Přestat pobírat předčasný důchod a nastoupit znovu do práce na klasickou pracovní smlouvu, ze které se vždy odvádí sociální pojištění, je však samozřejmě možné. Důchod by se v takovém případě uvolnil po skončení takového zaměstnání nebo po dosažení řádného důchodového věku.

Z dohod do limitu se sociální pojištění neplatí

Pro většinu předčasných důchodců je však elegantnější pobírat předčasný důchod a k tomu si přivydělávat na některou z pracovních dohod do limitu. Předčasní důchodci mohou mít příjem z dohody o provedení práce nepřekračující 10000 Kč a z dohody o pracovní činnosti nepřekračující 3499 Kč (od roku 2023 potom 3999 Kč). V takových případech se totiž z dohod neplatí sociální pojištění a odměnu do limitu je možné pobírat od více zaměstnavatelů současně.

Dosažení řádného důchodového věku

Jestliže jste v mezidobí od odchodu do předčasného důchodu dosáhl řádného důchodového věku, tak již můžete mít libovolné příjmy a budete tedy moci současně pobírat starobní důchod a mzdu ze zaměstnání (klidně na plný úvazek s nadprůměrnou mzdou).

Petr Gola