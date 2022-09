Poradna: Odchod do důchodu koncem roku a valorizace

Jaromír: Do starobního důchodu budu odcházet v prosinci. Na které valorizace budu mít nárok? Zvýší se mi důchod od ledna?

28. září 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Při výpočtu starobního důchodu v prosinci se Vám zohlední i mimořádná červnová valorizace z letošního roku a mimořádná zářijová valorizace z letošního roku. Jedná se o citelné zvýšení procentní výměry důchodu. Z důvodu mimořádné červnové valorizace se zvýší procentní výměra o 8,2 % a z důvodu mimořádné zářijové valorizace o 5,2 %.

Související Evidence na ÚP před odchodem do důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je u všech penzí stejně vysoká, v letošním roce ve výši 3900 Kč. Procentní výměra závisí na konkrétním průběhu pojištění.

Od ledna se zvyšují všechny důchody přiznané do konce roku

Standardní zákonná důchodová valorizace proběhne potom v lednu, stejně jako v předchozích letech. Na toto „klasické“ zvýšení důchodu budou mít nárok všichni penzisté, kteří odešli do důchodu do konce roku 2022. Když odejde do starobního důchodu v prosinci, jak píšete, tak budete mít nárok na toto klasické zvýšení důchodu i Vy. V lednu 2023 se zvýší základní výměra důchodu o 140 Kč a procentní výměra důchodu o 5,1 %.

Automatické valorizace

Obě mimořádné valorizace Vám budou zohledněny již při výpočtu starobního důchodu a lednová valorizace důchodu proběhne automaticky, nebudete muset si nikde žádat a nebudete muset vyplňovat žádné formuláře.

Petr Gola