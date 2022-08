Poradna: Práce za minimální mzdu nebo předčasný důchod

Marek: Celý život jsem tvrdě pracoval, hrubou mzdu měl lehce nadprůměrnou. Před více než rokem jsem dostal výpověď a vyčerpal již podporu v nezaměstnanosti. Teď mám nabídku pouze za minimální mzdu. Mám jít raději do předčasného důchodu nebo za rok do řádného důchodu?

28. srpna 2022

S ohledem na měsíční částku starobního důchodu bude pro Vás výhodnější pracovat až do řádného důchodového věku, a to i za cenu práce pouze za minimální mzdu. Váš měsíční starobní důchod tak bude vyšší, než když zvolíte předčasný důchod. Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat nejenom s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, ale i se získáním nižší doby pojištění než když se pracuje až do řádného důchodového věku.

Hodnocené příjmy

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986. Ze všech příjmů se následně výpočtovou formulí vypočítá průměrná hrubá mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Jeden příjmově horší rok tak ovlivní „důchodovou průměrnou mzdu“ méně, než by se na první pohled zdálo.

Rozhodnutí je individuální

Při Vaší volbě, zdali odejít do předčasného důchodu nebo řádného důchodu, však mohou hrát roli i jiné faktory, např. rodinné, zdravotní a také, jak Vás nabízená práce zaujala. Zohlednění ostatních faktorů je pouze na Vás a z jiného, než finančního úhlu pohledu, může být pro Vás předčasný důchod zajímavější variantou.

