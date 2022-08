ČNB nezvedla poprvé svoje sazby, je to dobrý krok?

ČNB znovu první

Naše Česká národní banka se znovu uchází o historické prvenství. Jako jedna z prvních centrálních bank začala s utahováním měnové politiky po covidu, nyní jako jedna z prvních centrálních bank aspoň na nějaký čas hází ručník do ringu v boji s inflací. Přitom podle údajů Českého statistického úřadu inflace v Česku zdaleka nezpomaluje. A i kdyby inflace začala stagnovat, zůstáváme ještě velmi daleko od oficiálního inflačního cíle 2 %.

Neúčinnost zvedání sazeb

Nový guvernér Michl patřil od začátku ke kritikům zvedání úrokových sazeb. Jako hlavní argument mu slouží dosavadní jednání ČNB, která do teď zvedala sazby nejrazantnějším tempem, ale inflace patřila nadále k jedné z největších v celém regionu. Inflace byla zapříčiněna hlavně zdražováním energií, na jejichž cenu ČNB nemá přímý vliv. To je sice pravda, že prozatímní zvedání sazeb inflaci nezkrotilo, ale nemůžeme říct, že by na situaci nic nezměnilo. Bez zvedání sazby by určitě koruna byla mnohem slabší, ČNB by musela mnohem víc intervenovat a možná již dnes bychom měli velmi tenké devizové rezervy. Právě na devizové rezervy se nyní spoléhá nová rada ČNB, aby udržela stabilní kurz české koruny vůči euru.

Maďarsko versus Česko

Zastánce zvedání sazeb však může namítnout, že i předtím ČNB zvedala sazby opatrně, a proto zastavování inflace nefungovalo. Tuto námitku nám pomůže brzo rozseknout Maďarsko, které naopak ve zvedání sazeb nepolevilo, ale naopak zrychlilo. Nyní jsou úrokové sazby v Maďarsku na úrovni 10,75 %. Pokud se Maďarsku podaří inflaci zkrotit a nám ne, tak můžeme říct, že dnešní rozhodnutí ČNB bylo velmi špatné. Pokud se však podaří ČNB vyhrát hru s časem, kdy začnou klesat ceny energií a surovin z důvodů celosvětové recese, a tento pokles pozorujeme na burze již dnes, tak inflace bude klesat navzdory dnešnímu nezvýšení sazeb.

Matěj Široký