Výsledky Kofoly ukazují, jaké dopady má na hospodaření firmy vysoká inflace

Růst tržeb a pokles zisků

Tento titulek výsledky Kofoly dobře vystihuje. Společnosti za prvních šest měsíců narostly tržby o 23 %, kdy dosáhly rekordních 3,717 miliard korun. Kofola utržila o 763 milionů korun víc než před rokem. Růst byl ve všech segmentech i regionech od Česka přes Slovensko až po Chorvatsko. Avšak navzdory tomu provozní zisk klesl o 19 %. Kofolu totiž trápí zdražení vstupů, a to především cukru, skleněných lahví, hliníku a celkově všech energií.

Jistota trhu s nápoji

Nápojářský segment by měl být odolný vůči krizím, a to zejména inflaci. Nápojářské firmy dokážou velmi lehce přenést zvýšení cen na zákazníka. To je hlavní důvod, proč má Warren Buffett rád akcie Coca-Coly. Lidé nepřestanou pít sladké nápoje ze dne na den. Možná odloží nákup auta nebo zvolí méně drahou zahraniční dovolenou, ale šetření na oblíbeném nápoji přijde až na konec. Kofola taktéž profituje z návratu klientů do restaurací a gastronomických zařízení po koronavirové pandemii. Zájem o Kofolu je, což potvrzují vysoké tržby. Zde si jistě přijde na své státní aparát, protože růstem tržeb stoupá i příjem z DPH. Problém však tkví jinde. Jak za současných podmínek vytvářet zisk?

Nelehká volba

Generální ředitel Kofoly Jannis Samaras si uvědomuje, že ho čeká těžká doba. Firma udělala hned několik opatření. Prvním bylo snížení dividendy z očekávaných 13,5 na 11,3 korun. To lze vnímat jako pozitivní a zodpovědné gesto. Proč vyplácet tučné dividendy, když bude firma potřebovat hotovost? Dále společnost uskromnila investiční plány, což je jednoznačně špatná zpráva pro českou ekonomiku. Když i velcí hráči zastavují investice, je to známka toho, že krize přichází. Další uváděnou možností je hledání úspor, kde platí totéž. Pokud Kofola začne spořit, bude to znamenat menší marže pro její dodavatele. Nebudou-li úspory dostatečné, vedení firmy bude muset šetřit na zaměstnancích. Tato doba ale ještě nenastala. Právě začátek propouštění pracovníků bude velmi varovným signálem, proto se vyplatí sledovat výsledky a zprávy velkých českých firem.

Matěj Široký