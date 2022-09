Špatné výsledky v sektoru výrobců počítačové techniky

4. září 2022 štítky Investice Stalo se přečtete do minuty

Seagate snižuje výhled

Seagate není největší společností, která vyrábí komponenty pro počítačový průmysl. Co do burzovní kapitalizace najdeme před ní ještě giganty jako HP nebo Dell. Seagate vydala tzv. profit warning, který upozorňuje na pokles zisku v právě probíhajícím období. V letošním třetím čtvrtletí měla podle původních odhadů dosáhnout tržeb okolo 2,5 miliardy amerických dolarů. Nyní však očekává, že to budou pouze 2,1 miliardy. Podle vedení společnosti je důvodem narušení dodavatelského řetězce a nižší poptávka po jejích produktech zejména v Asii. Seagate zaznamenala také pokles poptávky po komponentech, které se používají pro cloudové služby. Akcie Seagatu zažívají od 26. srpna volný pád.

Cena akcií výrobců čipů klesá

Velmi důležitou zprávou je právě opadnutí zájmu v sektoru cloudu, jehož rozvoj dodával v posledních letech výrobcům nový dech. Pokud dojde k reálnému poklesu zájmu o tyto služby, ocitnou se velké společnosti jako Amazon a Microsoft v ohrožení a s nimi i celá americká burza. Špatnou náladu v celém sektoru potvrzuje pád akcií společností AMD a Nvidia, které jsou ikonické. Tito výrobci čipů již začínají cítit pokles ze strany kryptotěžařů, kteří se dnes nacházejí ve svízelných podmínkách. Drahá elektrická energie jednak neúměrně zvyšuje náklady na těžbu kryptoměn a navíc jejich cena prakticky od začátku roku padá. Aby toho nebylo málo, americká vláda zakázala firmě Nvidia vývoz některých jejích čipů do Číny. Tento krok zdůvodnila tím, že by tyto komponenty mohly být využity pro vojenské účely. Akcie Nvidia na tento zákaz reagovala šestiprocentním poklesem. Právě podle cen akcií firem podnikajících v tomto sektoru můžeme pozorovat příchod krize. Otázkou nyní je, zda krize zůstane pouze v něm, anebo se rozšíří i do jiných.

Matěj Široký