Odnesou paniku na amerických akciových trzích akcie GAFAM?

Projev šéfa americké centrální banky Jamese Powella v Jaksone Hole jednoznačně ukázal1, že alespoň v následujících týdnech bude Fed svoje sazby zvedat. Růst sazeb a redukce programu nákupu aktiv mechanicky způsobí pokles cen na amerických trzích. Tento směr se samozřejmě může zvrátit za předpokladu, že na trhu bude dostatek kupců. Jenomže kdo by nakupoval akcie, když je zřejmé, že trhy budou v blízké budoucnosti klesat?

Risk pro GAFAM

Největší riziko pro firmy ze skupiny GAFAM je, že se jedná o růstové akcie. Právě ty jsou oproti hodnotovým daleko více ohroženy vysokými úrokovými sazbami. Kdo bude investovat do akcií, které se mají odvděčit akcionáři především růstem svých cen, v období, kdy se čeká pokles hodnoty finančních aktiv? Opravdu jen málokdo. A to není vše. Investoři se mohou těchto akcií začít zbavovat v prospěch hodnotových akcií, a to zejména z energetického sektoru. Tyto firmy sice mají strmý růst za sebou, ale potenciálním investorům prozatím garantují, že o peníze nepřijdou, protože jejich cena bude vysoká. Neztratit peníze na burze v období klesajících trhů je již samo o sobě velkou výhrou. Navíc většina těchto firem nabízí slušnou dividendu. Přestože nepokryje současnou inflaci, nabízí v tomto případě větší zhodnocení, než jaké poskytují spořící účty.

Malý potenciál růstu

Hlavním důvodem, proč se akcií GAFAM zbavit, je jejich malá výkonnost. Jelikož se předpokládá, že příští rok nastane ve světě recese, jejich cena poroste jen stěží. Letošní výsledky jsou tristní. Akcie společnosti Facebook, nyní přejmenované na Meta, ztratily od začátku roku 53 %, Google přes 25 %, Amazon 22 %, Microsoft 21 % a oblíbená akcie Warrena Buffetta Apple více než 10 %. Investoři do těchto největších firem to budou mít velmi těžké. Chybí kupci, protože s ohledem na rizika v podobě drahých energií a světové nestability nechtějí utrácet za drahé akcie. Pokud se jich velcí hráči jako Buffett začnou pomalu zbavovat, můžeme opravdu očekávat paniku, jelikož GAFAM jsou velmi silně zastoupené v burzovních indexech. Propad jejich ceny by poslal indexy dolů mnohem rychleji. Čeká nás velmi nepředvídatelná doba.

Matěj Široký