Poradna: Neplacení pojistného po splnění minimální doby pojištění

18. června 2022 Poradna

Miroslav: Vím, že pro přiznání důchodu musím získat 35 let pojištění. To již splňuji. Existuje možnost, že bych až do dosažení důchodového věku neplatil ze mzdy sociální pojištění? Raději bych si tuto částku sám spořil…