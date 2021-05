Akcie versus kryptoměny

Odvážným štěstí přeje

Dnes je již situace trochu jiná, ale kdo se nenechal vystrašit koronavirem a investoval během roku 2020 své prostředky do kryptoměn nebo akcií, dostalo se mu zhodnocení řádově v desítkách procent a u kryptoměn dokonce ještě většího. Otázkou je, zda se vyplatí nastupovat do rozjetého vlaku. Pro ty, kdo se rozhodli své prostředky v dubnu 2020 investovat právě do kryptoměn, je odpověď záporná.

Reálná, nebo virtuální investice

Zásadní rozdíl mezi akciemi a kryptoměnou spočívá v jejich vztahu k realitě. Zakoupením akcie se člověk stává majitelem firmy. Existují společnosti a odvětví, které mají těžiště činnosti pouze ve virtuálním světě, ale ty ponechme stranou. Pořízením akcie firmy získává investor podíl na jejích výrobních prostředcích a hmotném majetku. Koupí kryptoměny ve skutečnosti získáváme virtuální zápis v informačním systému. V době inflace je výhodné vlastnit firmy, které mají schopnost vyrábět a zároveň bude po jejich zboží neustálá poptávka. Otázkou je, zda bude tato poptávka nadále i po kryptoměnách?

Síla kryptoměn je jejich zkáza

Těžiště jejich obliby spočívá ve dvou věcech. Zaprvé je to alternativa vůči současné monetární politice velkých centrálních bank, které každý den tisknou velké množství nových bankovek. U kryptoměn se měnová politika řídí přesně nastaveným algoritmem, nikoliv rozhodnutím politiků. To dávalo investorům víru, že se kryptoměny stanou alternativou pro uchování hodnoty. Zde je potřeba říct, že až na tureckou liru si devizy vedou dobře. Dolar sice oslabuje, ale pořád je to relativně malý propad. Růstovým impulzem by pro kryptoměny mohl eventuálně být pád silné měny. Druhou vlastností kryptoměn je jejich nezávislost na institucích. To je však dvousečná zbraň. Na jedné straně to investorovi zajišťuje anonymitu, avšak v případě pádu kurzu kryptoměn zároveň neexistuje žádná centrální banka, která by propad zastavila.

Matěj Široký