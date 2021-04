Pracovní dohody a pojistné

Z přivýdělku na některou z pracovních dohod do limitu se neplatí sociální a zdravotní pojištění, zdanění je tak nižší. Jak je to s odvodem pojistného v roce 2021?

20. dubna 2021 štítky Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Z dohody o provedení práce neplatí sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel, jestliže je hrubá měsíční odměna 10000 Kč a méně.

Z dohody o pracovní činnosti neplatí sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel, když je hrubá měsíční odměna 3499 Kč a méně. Limit se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Lze tedy pracovat pro více zaměstnavatelů současně a ani z jedné dohody neplatit sociální a zdravotní pojištění.

Praktický příklad

Starobní důchodce Michal pracuje pro tři zaměstnavatele současně. Pro prvního na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 9000 Kč, pro druhého na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 8000 Kč a pro třetího na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 3200 Kč. Ani z jedné pracovní dohody nebude odvedeno sociální a zdravotní pojištění.

Nevzniká nárok na nemocenské dávky

Při práci na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění však nevzniká nárok na nemocenské dávky, např. na mateřskou, nemocenskou nebo otcovskou. Rovněž se takový příjem nezohledňuje do rozhodného příjmu pro výpočet státních důchodů a taková práce se nezapočítává do doby pojištění pro důchodové účely.

Zaměstnanec pracující pouze na dohodu s hrubou odměnou do limitu nemá vyřešen ve vztahu ke své zdravotní pojišťovně svůj pojistný vztah, pokud není tedy současně OSVČ nebo státním pojištěncem (např. studentem, penzistou), tak si musí sám platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Petr Gola