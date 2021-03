Warenu Buffetovi se nadále daří i během koronaviru

Investiční fond Berkshire Hathaway patřící legendárnímu investorovi Warenu Buffetovi překonal 10. března hranici 400000 dolarů za jednu akcii. Buffetův majetek tak překonal hranici 100 miliard dolarů. Co je tajemstvím jeho úspěchu?

Šestý nejbohatší muž světa

V dnešní době vysoké volatility na světových trzích se pořadí nejbohatších lidí světa velmi rychle mění. Jsou to ti, kteří mají svůj majetek především v akciích, je tedy virtuální povahy. Kdyby se některý z těchto nejbohatších začal svých akcií rychle zbavovat, jeho majetek by klesal mnohem rychleji. Toto pořadí je tudíž velmi nevyzpytatelné. Například Elon Musk během 9. března za jediný den zvětšil své bohatství o 25 miliard dolarů. Buffet s 100 miliardami dolarů se umístil na pěkném šestém místě za Bezose, Muska, Gatese, Arnaulta a Zuckerberga. Buffetovo postavení by mohlo být ještě vyšší, kdyby světoznámý investor nedaroval 37 miliard amerických dolarů na charitu Billa a Melindy Gatesových.

Zásady Warena Buffeta

O tomto investorovi bylo napsáno mnoho knih a nepřeberné množství článků. Ve své podstatě jsou jeho zásady velmi konzervativní a mohou být i pro nás inspirací.

Investuje přes 50 let. Buffet splňuje přesně kategorii, které se říká dlouhodobý investor. Když nakupuje akcie, je schopen je držet i několik let, a to i přes propady jejich cen. Dlouhodobý přístup k akciovým trhům mu umožňuje se velmi lehce přenést přes jejich turbulence.

Nekupuje komplexní finanční produkty. Ve výběrů svých investic zůstává velmi tradiční, a proto nakupuje především akcie. Nebojí se vyžívat nákupu na páku, ale ta zůstává vždy v rozumné míře.

Jeho zlatou zásadou je, že nekupuje akcie firem, jimž dokonale nerozumí. Tato zásada ho uchránila především v době splasknutí internetové bubliny.

Buffet není impulsivní investor. To je jeden z rozdílů mezi ním a Georgem Sorosem. Soros spoléhá často na svou obchodnickou intuici, Buffet naopak. Každá jeho investice je racionálně promyšlena do posledního detailu.

Buffet vyhledává stabilní firmy s delší historií.

Poslední zásada, která dnes platí více než jindy, zní: pokud Buffet nerozumí situaci na burze, raději neinvestuje a hlídá si hotovost. Na trhy se vrací až v momentě, kdy je uzná za čitelné a racionální.

Matěj Široký