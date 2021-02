Příběhy: pozastavené dědictví a sirotčí důchod v nedohlednu. Přítel zemřel na začátku mého těhotenství.

Edita (29): stala se mi noční můra všech nastávajících maminek. Vlastně to ani moje noční můra nebyla. Nikdy by mě totiž nenapadlo, jaká tragédie mě a mého – tehdy ještě nenarozeného syna, potká.

Přáli jsme si šťastný život až do smrti

S přítelem jsme byli tři roky. Plánovali jsme svatbu a společnou budoucnost – prostě být šťastná rodina, užívat si každý den. Miminko jsme chtěli a řekli jsme si, že využijeme doby, než otěhotním a zatím se vezmeme. Těhotenství přišlo ale velmi brzy a tak jsme se těšili, že si svatbu užijeme už ve třech.

Tragická událost nám změnila život

Když jsem byla ve čtvrtém měsíci těhotenství, můj přítel se již nevrátil z práce domů. Cestou měl vážnou autonehodu a na místě zemřel. Zařizování pohřbu a řešení dalších situací, které s úmrtím přítele souvisely, stres a z toho zdravotní rizika, která mě upoutala doma v klidovém režimu v důsledku rizikového těhotenství. Na toto období už nechci vzpomínat.

Pozastavené dědictví

Finančně jsem na tom nebyla příliš dobře. Pracovat jsem vzhledem k rizikovému těhotenství nesměla. Pobírala jsem tedy nemocenskou a pomáhala mi moje a přítelova rodina. Vdovský důchod se mě netýkal, protože jsme svatbu nestihli. Můj nenarozený syn měl nárok na dědictví – za podmínky, že se narodí živý. Takže se muselo dědické řízení pozastavit až do jeho narození.

Sirotčí důchod náleží dítěti zemřelého otce

Můj syn by měl mít také nárok na sirotčí důchod. Ale otec v matrice zapsaný nebyl. To se většinou dělá až ke konci těhotenství. A rodný list, kde se otec uvádí, se také vystavuje, až po narození dítěte. Ještě, že jsem tenkrát začala jednat hned. Musela jsem shromáždit „důkazy“. Před pohřbem jsem si nechala zajistit vzorky DNA přítele, abych posléze mohla dokázat otcovství. K tomu nikdy nedošlo. Nakonec stačilo svědectví rodiny. Dále jsem musela získat všechny dokumenty, které by sloužily pro žádost o důchodu přítele: potvrzení od zaměstnavatele a platové výměry. Soud nakonec sirotčí důchod synovi vyměřil a proplatili mi ho zpětně od data jeho narození. Trvalo to celkem 3 měsíce po narození syna.

Alena Ludvíková