Příběhy: můj přítel má exekuci, kterou nechce řešit. Takovou situaci nikomu nepřeji.

Julie (28): je to půl roku, co mi zazvonil telefon a na druhém konci se ozval exekutor. V první chvíli jsme si myslela, že jde o omyl, protože já nikomu nic nedlužím. Bohužel o omyl nešlo a za posledních šest měsíců se roztočila spirála neuvěřitelných problémů, které bych nikomu nepřála.

Exekutor s nejhorším hodnocením

Byla jsem se svým přítelem tři roky, bydlel u mne v bytě a pracoval pro jednu stavební společnost „na černo“. Plat dostával v hotovosti. Dlužil na zdravotním a sociálním, ale to jsem se dozvěděla až od exekutora. Ten ho nejdříve hledal u jeho bývalé přítelkyně a ta mu dala číslo na mne. Po prvním telefonátu jsem si vyhledala exekutora, který volal. Našla jsem tak příšerné hodnocení, že jsem se nestačila divit.

Přítel to nechce řešit

Okamžitě jsem to chtěla řešit s přítelem a pomoci mu, ale ten jenom mávl rukou se slovy, že na něj si nepřijdou. O všem celou dobu věděl a vůbec se nesnažil dluhy vyrovnat. Byt je psaný na mne a většina cenných věcí je moje. Přítel u mne má víceméně jen oblečení. Kamarádka mi řekla, že mi nic vzít nemohou Celé se mi to nezdálo. Já nikomu nic nedlužím, poctivě pracuji a odvádím daně. Když exekutor volal podruhé, řekla jsem mu na radu mojí kamarádky, že nechápu, proč mne kontaktuje, že s tím nemám nic společného a ať celou věc řeší s dlužníkem. Tím jsem to považovala za uzavřené.

Pravda byla ještě daleko horší

Přítel mi říkal, ať se netrápím, že jde o pár tisícovek. Doteď mi lhal, určitě o tom věděl minimálně půl roku. Nedalo mi to a na Czech pointu jsem si za poplatek zjistila v exekučním rejstříku, že dluží přes 800 tisíc korun. Stačilo k tomu jméno a datum narození. Nakonec nás exekutor opravdu navštívil a oblepil všechny věci žlutými lístečky. Moje věci, které s exekucí vůbec nesouvisí. K některým jsem mohla hned dodat doklad o nákupu, ale protože jsem platila v hotovosti, neměla jsem jak doložit, že jsem to opravdu kupovala já. Na účtence jméno není. Takže takové doklady exekutora nezajímaly.

Můj život se změnil v řadu nekonečných problémů

Musela jsem tedy podat vylučovací žalobu svých věcí z exekuce. Mého bankovního účtu se to naštěstí nedotklo. Na přítele jsem tlačila, ať jde do insolvence. Ale proto, že neměl pracovní smlouvu a žádné odvody, tak to nešlo a jemu se to velmi hodilo. O tom, že by si se zaměstnavatelem uzavřel smlouvu, nechtěl ani slyšet. To byl okamžik, kdy jsem se rozhodla, že s takovým člověkem by mě nic dobrého nečekalo a rozešla jsem se s ním. Z mého bytu jsem ho musela vysloveně vyhodit.

Pomohl mi až odborník

Obrátila jsem se na advokáta, který se mnou vše začal řešit. Doložila jsem, co jsem mohla. Vznikly mi i výdaje, které bych po – nyní již bývalém příteli, mohla vymáhat a žalovat ho o náhradu škody. To dělat nebudu. Nejhorší pro mne byl stres a čas, který mi peníze kompenzovat nedokáží.

A jak dopadl přítel?

Nyní má psané bydliště na obecním úřadě. Dluží, kam se podívá a jeho dluhy se vyšplhaly do takových výšin, že je nemá šanci splatit. Byl vyhodnocen jako nemajetný a exekuce byla pozastavena. Exekutor to předal jinému, který podal další návrh na výkon exekuce. Tím se opět navýšil dluh. Když jsem s ním mluvila naposledy, svým dluhům se smál a nic si z nich nedělal. Nemají mu co vzít. Oficiálně pracovat nikdy nehodlá a důchod neřeší. Prostě asi životní styl, který já nikdy nepochopím.

Alena Ludvíková