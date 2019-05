Zvýšení důchodu prací

Výdělečnou činností během pobírání státního důchodu může být měsíční částka důchodu zvýšena. Za jakých podmínek? Které důchody se nezvyšují?

V praxi lze pobírat státní důchod a pracovat. Výdělečnou činností však může být zvýšen pouze řádný starobní důchod. Invalidní důchod, pozůstalostní důchod y a předčasné důchody se nezvyšují. Základní podmínkou pro přepočítání a zvýšení státního starobního důchodu je získání výdělečnou činností, ze které je odváděno sociální pojištění, alespoň 360 kalendářních dní a současně si o zvýšení starobního důchodu požádat. Sociální pojištění se odvádí i z práce na zkrácený úvazek nebo z výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud dosažený příjem zakládá povinnost platit sociální pojištění.

Kolik činí zvýšení důchodu?

Zvýšení důchodu v takovém případě činí 0,4 % výpočtového základu, v praxi se tedy měsíční částka důchodu zvyšuje v závislosti na pobíraném důchodu většinou v rozmezí cca 50 až 100 Kč měsíčně.

Praktický příklad

Starobní důchodce Zdeněk pracuje na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Z dohody není odváděno sociální pojištění, proto se taková práce nehodnotí do odpracované doby pro zvýšení starobního důchodu. Pan Zdeněk nemá z důvodu práce nárok na přepočet důchodu. Protože předčasní důchodci nemohou mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, tj. takový příjem, ze kterého se platí sociální pojištění, a to až do dosažení řádného důchodového věku, tak se nemůže předčasným důchodcům prací zvýšit důchod.

Praktický příklad

Vdova Eva vychovává tři děti a k hlavnímu pracovnímu poměru si různě přivydělává. Měsíční částka vdovského důchodu se však výdělečnou činností vdovy nezvýší. Paní Eva bude stále pobírat vypočtený vdovský důchod odpovídající průběhu pojištění zemřelého manžela. Ke zvýšení vdovského důchodu dojde pouze z důvodu každoroční valorizace, kdy se zvyšují všechny státní důchody, tedy i pozůstalostní.