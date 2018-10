Mileniály stresuje v práci více než plat přístup a chování společnosti

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Zaměstnání zdroj: pixabay.com Nízké platové ohodnocení přestává být pro mladé české zaměstnance strašákem číslo jedna. Zatímco u jejich starších kolegů je obava z malé výplaty jednoznačně největším pracovním stresorem, mileniály mnohem více stresuje přístup a chování společnosti. Podle průzkumu společnosti IPSOS pro Institut interní komunikace je pro nastupující mladou generaci také stále důležitější zapojení do dobrovolnictví a komunitních akcí. Podle expertů budou muset proto firmy pro jejich oslovení jako potenciálních zaměstnanců začít na tento trend více reagovat.

Význam odpovídajícího platového ohodnocení je napříč celým spektrem zaměstnanců pochopitelně stále velmi důležitý. Ukazuje se však, že jeho význam klesá. Nízký plat totiž stresuje hlavně starší věkovou skupinu, u lidí nad 55 let dokonce více než třetinu zaměstnanců. V případě mileniálů je tento faktor stresující jen pro 20 % zaměstnaných a více než z nízkého platu mají obavu z přístupu a chování svého zaměstnavatele.

Chováte se odpovědně?

Společensky odpovědné chování je ostatně mezi zaměstnanci rok od roku sledovanějším tématem. Z nedávného průzkumu společnosti Ipsos vyplynulo, že je důležité pro 78 % všech dotázaných zaměstnanců a Češi jsou až třikrát ochotnější takovou firmu doporučit ve svém okolí. Při pohledu na další výsledky průzkumu lze přitom očekávat, že tento trend bude dále sílit. Vyplývá to i z postojů tzv. generace Z, tedy lidí narozených od poloviny 90. let, kteří budou v příštích letech nejvíce v hledáčku firem, ať už v pozici žádaných zaměstnanců nebo i zákazníků.

Dobrovolnictví v kurzu

Právě mladí lidé do 24 let se totiž častěji aktivně zapojují do dobrovolných akcí pro vybrané organizace i jednotlivce. A stejně tak jsou nejaktivnější v podpoře a přípravě občanských a komunitních akcí v okolí svého bydliště. „Tento volnočasový zájem a postoj se promítá i do výběru jejich zaměstnavatele. Pro 8 z 10 mladých zaměstnanců je tak důležité, zda se i jejich zaměstnavatel chová odpovědně," vysvětluje Tomáš Poucha, ředitel Institutu interní komunikace.

Mladí lidé fandí více vzdělávání

Zároveň se také mění pohled na to, co to vlastně společenská odpovědnost je. Podle zaměstnanců by firmy měly podporovat hlavně ochranu životního prostředí a férové chování ke svým zaměstnancům. Tyto oblasti se dlouhodobě umísťují na prvních dvou pozicích. Pomalu je nicméně začíná dohánět vzdělávání, které by měly velké firmy podporovat ze všeho nejvíce podle 42 % zaměstnanců do 24 let. „Firmy by si ovšem v první řadě měly uvědomit, že aktivity na poli CSR mají mít souvislost s povahou či oblastí jejich podnikání. V opačném případě postrádají smysl," upozorňuje Poucha.

Nová konkurenční výhoda?

Kromě požadavků na zaměstnavatele se tyto postoje mladých lidí odrážejí také v jejich chování v roli zákazníka. Téměř ¾ z nich jsou totiž ochotné připlatit si za produkt, který je nějakým způsobem šetrný k životnímu prostředí nebo je částka z jeho prodeje určena na nějaký společensky prospěšný projekt. „Pokud firmy tento rostoucí trend chytře využijí, mohou si v této cílové skupině vybudovat dostatečnou konkurenční výhodu, vytvořit vlastní ambasadory a vymanit se tak ze slevové spirály," dodává Tomáš Poucha, spoluzakladatel Marketingového institutu.