Pozor na daňové povinnosti kvůli příjmům z pronájmu

Autor: Petr Gola Rubriky: Daně zdroj: pixabay.com Majitelé nemovitosti mající příjmy z pronájmu musí podat za příslušný rok daňové přiznání. A to i zaměstnanci, penzisté, maminky na rodičovské dovolené nebo studenti. Za zaměstnance nemůže daňové záležitosti vyřídit zaměstnavatel.

Daňové přiznání musí podat i zaměstnanci mající za rok mimo příjmy ze zaměstnání zdanitelné příjmy dle § 7, § 8, § 9 a § 10 ve výši 6 000 Kč a více. V takových případech nemůže za zaměstnance provést zaměstnavatel roční zúčtování daně a je nutné podat daňové přiznání. K daňovému přiznání je potřeba vyplnit přílohu číslo dva. K vyplnění celého daňového přiznání je potřeba znát všechny příjmy ze závislé činnosti za rok, proto je potřeba si vyžádat od všech svých zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za celý kalendářní rok.

Nulová daňová povinnost

V daňovém přiznání uplatní všichni daňoví poplatníci daňovou slevu na poplatníka v plném rozsahu 24 840 Kč. Někteří občané tedy v praxi podávají daňové přiznání, přičemž jim nevzniká povinnost platit daň z příjmu fyzických osob. Typickým příkladem jsou např. penzisté mající mimo penzi i příjem z nájmu. Za rok 2018 je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen roční důchod do částky 439 200 Kč, proto se takový příjem do daňového přiznání neuvádí. Penzisté mající mimo penzi pouze příjem z nájmu, tak do daňového přiznání uvádí pouze příjmy a výdaje z nájmu.

Praktický příklad

Penzista Pavelka pobírá v roce 2018 měsíční důchod 12 242 Kč. Za celý rok 2018 bude mít rovněž příjem z pronájmu ve výši 194 000 Kč. Výdaje uplatní 30% výdajovým paušálem. Z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč nebude pan Pavelka platit za rok 2018 daň z příjmu, daňové přiznání však musí v zákonném termínu na finančním úřadu odevzdat.

Roční důchod je do limitu a je tedy od daně z příjmu fyzických osob osvobozen.

Roční příjem 194 000 Kč

Roční výdaje 58 200 Kč (194 000 Kč x 30 %)

Základ daně 135 800 Kč (194 000 Kč – 58 200 Kč)

Daň z příjmu 20 370 Kč (135 800 Kč x 15 %)

Daň po slevě 0 Kč (20 370 Kč – 24 840 Kč, maximálně do nuly)

Příjem z pronájmu je pro pana Pavelku výhodný, nebude z něj platit žádné daně. Daňové přiznání na finančním úřadu však musí odevzdat.