Odpočet úroků z úvěru nelze uplatnit

Celkové náklady na hypotéku snižují i zaplacené úroky z hypotéky během jejího splácení. Odpočet úroků totiž snižuje roční daňový základ a tím i roční daňovou povinnost. Aby mohl být odpočet úroků z úvěru uplatněn, tak musí být hypotékou řešena vlastní bytová situace.

Od základu daně za rok 2018 je možné odečíst zaplacené úroky z úvěru až do částky 300 000 Kč. Odpočet se uplatňuje jednou ročně, a to buď v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance, nebo v daňovém přiznání. Příslušné potvrzení zasílají banky vždy začátkem roku. Pokud však není úvěrem řešena vlastní bytová situace, tak nelze daňový odpočet uplatnit. U pronajímané nemovitosti není tato podmínka splněna, a proto nelze o zaplacené úroky z úvěru snížit daňový základ.

Majetkové daně

Hypotéku lze však samozřejmě čerpat i pro nemovitosti určené k pronájmu, nejsou zde jiná omezení oproti hypotéce na koupi bytu či domu pro vlastní bydlení. I z pronajímané nemovitosti se platí daně. Daň z nemovitých věcí se platí do konce května příslušného roku. Do konce května 2018 se musela zaplatit daň z nemovitých věcí pro rok 2018. Daň z nemovitých věcí platí vždy majitel nemovitosti k 1. lednu příslušného roku. Daň z nemovitých věcí tedy platí majitel nemovitosti a nikoliv nájemci. V konečném důsledku většina majitelů zohlední platbu daně do „nájemného“.

V případě koupě nemovitosti v roce 2018 se daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podává do konce ledna 2019. Pro rok 2018 platil daň z nemovitých věcí ještě prodávající jako majitel nemovitosti k 1. lednu 2018.

Daňové přiznání se podává pouze v prvním roce, v následujících letech pouze v případě, že dojde k nějaké daňové změně.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Jednorázovou daní je daň z nabytí nemovitých věcí. Tuto daň platí vždy kupující nemovitosti. A to bez ohledu na skutečnost, zdali slouží koupená nemovitost k vlastnímu bydlení nebo je pronajímána. Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně. Lhůta pro podání daňového přiznání je tříměsíční.