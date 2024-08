Poradna: Důchod koncem letošního roku, nebo začátkem příštího?

David: Začátkem prosince dosáhnu důchodového věku a budu moci odejít do normálního důchodu. Zajímalo by mě, zdali nebude pro mě výhodnější odchod do důchodu až v lednu příštího roku?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, který ve Vašem případě neznám. Čím vyšší rozhodné příjmy v produktivním věku a čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Odchod do důchodu v prosinci letošního roku

V případě, že odejdete do starobního důchodu v prosinci letošního roku, tak se Vaše průměrná mzda za odpracované roky vypočítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. Při výpočtu starobního důchodu se následně osobní vyměřovací základ redukuje. Do první redukční hranice 19346 Kč se započítává ze 100 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. Redukovaným osobním vyměřovacím základem je výpočtový základ.

Jak se zjistí výpočtový základ?

Např. při průměrné mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu) ve výši 40000 Kč činí výpočtový základ 24717 Kč. Každý celý ukončený rok pojištění následně činí 1,5 % z výpočtového základu, čímž se vypočítá procentní výměra starobního důchodu. Celkový starobní důchod je následně součtem procentní výměry starobního důchodu a základní výměry, která činí 4400 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 45 let by byl starobní důchod 21084 Kč.

Kalkulačky roku 2024

Níže Vám zasíláme odkaz na výpočet průměrné důchodové mzdy při výpočtu starobního důchodu a samotný výpočet řádného starobního důchodu dle výpočtové formule roku 2024.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

TIP: Kalkulačka starobního důchodu pro OSVČ v roce 2024

TIP: Kalkulačka důchodové průměrné mzdy v roce 2024

Valorizace důchodu

Dle návrhu MPSV by se měla od ledna 2025 zvýšit základní výměra důchodu o 290 Kč a procentní výměra o 0,4 %. Na tuto zákonnou valorizaci budete mít nárok i při odchodu do starobního důchodu v prosinci 2024. Měsíční důchod ve výši 21084 Kč by byl po valorizaci 21441 Kč.

Odchod do důchodu v lednu 2025

V případě, že odejde do starobního důchodu v lednu příštího roku, tak se Vaše průměrná mzda za odpracované roky vypočítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2024. Při výpočtu starobního důchodu se následně osobní vyměřovací základ redukuje. Do první redukční hranice 20605 Kč se započítává ze 100 % a ve druhé redukční hranici z 26 %. Redukovaným osobním vyměřovacím základem je výpočtový základ.

Praktický výpočet

Při hrubé měsíční mzdě (osobním vyměřovacím základu) ve výši 40000 Kč by činil výpočtový základ 25976 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 45 let by byl měsíční starobní důchod 22224 Kč. Zde je navíc nutné zdůraznit, že osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2025 by byl vyšší než v roce 2024, neboť se použijí vyšší přepočítací koeficienty. Přesné porovnání však nemohu ve Vašem případě provést, protože neznám detailně Vaše příjmy v jednotlivých letech.

Závěrem

Vzhledem k vyšším přepočítacím koeficientům pro příjmy v jednotlivých letech, posunutí první redukční hranice o 1259 Kč a poměrně nízké valorizaci procentní výměry starobního důchodu přiznaného koncem roku 2024, bude výpočet důchodu v lednu 2025 výhodnější než koncem roku 2024.

Petr Gola