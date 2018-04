Napjatý trh práce: Zaměstnanci přestávají respektovat zákoník práce, zaměstnavatelům dělají vrásky „predátorské“ praktiky přetahování lidí

Autor: DůmFinancí.cz Rubriky: Ekonomika zdroj: pixabay.com Zaměstnavatelé si čím dál více u Hospodářské komory stěžují na to, že jim zaměstnanci bez ohledu na závazky a případné sankční důsledky nenastoupí na směnu a začnou mnohdy bez podání výpovědi pracovat jinde. Kvůli vyčerpanému trhu práce bude letos tento jev zesilovat.

Hospodářská komora proto oslovila zaměstnavatele napříč všemi regiony v České republice, obory a velikostmi, aby zjistila, nakolik je tento problém rozšířený. Ze šetření vyplynulo, že třetina všech firem se v posledních měsících setkala s „predátorskými“ praktikami při lanaření jejich zaměstnanců.

Podle jejich zkušeností nezřídka dochází k situaci, kdy náboráři před začátkem směn vytipovaným zaměstnancům nabízejí peníze na ruku, pokud hned půjdou pracovat jinam. Někteří zaměstnanci na to slyší a aniž by informovali svého současného zaměstnavatele a podali výpověď či respektovali výpovědní dobu, nastoupí u jiného zaměstnavatele. Řada zaměstnanců slyší na to, že nemusí pracovat na směny nebo do práce dojíždět.

Zaměstnavatelé na takové jednání zaměstnance nemají příliš velkou obranu. Pro hrubé porušení pracovní kázně může být na hodinu propuštěn a případně žalován. Žaloba ale chybějícího zaměstnance nenahradí, a proto zaměstnavatelé po takovém kroku téměř vůbec nesáhnou.

Největší potíže s přetahováním zaměstnanců se objevují v lokalitách s vyšší koncentrací firem, typicky jde o průmyslové zóny. V některých lokalitách se kvůli přetahování zaměstnanců roztáčí mzdová spirála, protože firmy přidávají na mzdách bez ohledu na odvedenou práci jen proto, aby si zaměstnance udržely. Dochází tak k odtržení vývoje mezd od vývoje produktivity práce, což je pro ekonomiku riskantní vývoj. Hospodářská komora upozorňuje, že některé firmy kvůli nedostatku lidí nemohou dále rozšiřovat výrobu a nemohou přijímat nové zakázky.

Podle výsledků šetření mezi 580 zaměstnavateli museli čelit „predátorským“ praktikám přetahováni zaměstnanců nejen největší firmy, ale i malé a mikrofirmy. Náboráři agresivně přetáhli alespoň jednoho zaměstnance každé páté mikrofirmě, každé třetí firmě s maximálně 50 zaměstnanci a u středních a velkých firem s tím mají zkušenost více než 4 firmy z 10.

Situace se v tomto směru bude dále zostřovat. Dle poslední Komorové národohospodářské prognózy ekonomika letos poroste o 4,2 %, nezaměstnanost se bude pohybovat na rekordních 2,4 % dle metodiky ČSÚ. V roce 2019 se tlak na trhu práce uvolní jen minimálně, Hospodářská komora předpokládá 2,7% nezaměstnanost. Podle predikce Hospodářské komory nominální růst mezd v letošním roce neklesne pod 8,6 % a i v příštím roce zůstane nad 8 %.