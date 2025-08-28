Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Poradna: Jak zastavit exekuci?

Máte na krku exekuci a nevíte, jak se jí zbavit? Odborníci z advokátní kanceláře ADKINS Legal, s. r. o., vám poradí, jak zastavit exekuci legálně a jednou provždy.

Více než 600 tisíc českých občanů řeší, jak zastavit exekuci, která je proti nim v současnosti vedena. Odhaduje se přitom, že až několik desítek tisíc exekucí je neoprávněných. Jak se proti takové exekuci bránit, vám poradí odborníci z advokátní kanceláře ADKINS Legal, s. r. o.

3 způsoby, jak zastavit exekuci

V České republice existují tyto základní způsoby, jak můžete svou exekuci zastavit:

  • kompletním splacením svého dluhu,
  • vyhlášením osobního bankrotu,
  • zastavením exekuce pro nemajetnost,
  • zastavením exekuce pro bezvýslednost,
  • zastavením nezákonné exekuce.

Pokud nemáte dostatek financí na zaplacení dluhu, zahájení insolvenčního řízení a oddlužení (osobního bankrotu) jsou vaší legální cestou, jak se zbavit nejen exekucí, ale i všech svých problémů s dluhy. Jakmile vstoupíte do insolvence, všechny probíhající exekuce se pozastaví a řešení vašich dluhů převezme insolvenční správce.

Od roku 2024 trvá oddlužení formou splátkového kalendáře jen 3 roky. Po jeho úspěšném dokončení vám stát navíc odpustí zbývající dluhy – a původní exekuce už pro vás nebudou hrozbou.

Udělejte i vy první krok k budoucnosti bez dluhů a napište nám. S oddlužením jsme pomohli už více než 15000 spokojených klientů. Společně zahájíme váš proces oddlužení, ve kterém na vás už exekutoři nebudou moct.

Jaké existují další důvody k zastavení exekuce?

Máte pocit, že na vás byla exekuce uvalena neprávem? Podívejte se, jestli se vás netýká jeden ze zákonných důvodů k zastavení exekuce, kterých se v občanském soudním řádu, exekučním řádu a dalších zákonech nachází hned několik. Některé důvody vyplývají také ze soudních rozhodnutí Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího soudu České republiky.

Mezi nejčastější důvody zastavení exekuce se řadí:

  • Exekuce je nařízena podle neplatného rozhodčího nálezu.
  • Exekučním titulem (např. rozhodnutím nebo notářským zápisem) byl věřiteli přiznán nárok, který je ale podle zákona nepřípustný a v rozporu s dobrými mravy.
  • Je postihován majetek, který je z exekuce vyloučen. Jde například o věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů (například jako řidič potřebujete ke své práci auto nebo jako zedník nářadí). Dále také věci, které nezbytně potřebujete k podnikání, obvyklé vybavení domácnosti (např. postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso atd.). Podívejte se, co vám exekutor nesmí zabavit.
  • Situace, kdy dojde ke srážce z vašich příjmů, avšak zbývající část příjmu je následně zablokována na bankovním účtu – víte o exekuci na účet.
  • Předmětem exekuce je nemovitost, ve které máte místo trvalého pobytu, a výše vašich dluhů řešených v rámci dražby nepřesahuje 100000 Kč bez příslušenství.
  • Kvůli dluhu jen jednoho z manželů je zabaven i společný majetek nebo majetek druhého manžela ve větším rozsahu, než dovoluje zákon.
  • Exekutorem vybraný způsob provedení exekuce je zjevně nepřiměřený.
  • Jste nemajetní a je zřejmé, že případný výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce.
  • Exekucí vymáhaný dluh byl (částečně) uhrazen.

Dalším důvodem k zastavení exekuce může být i promlčení exekučního titulu. Přečtěte si, kdy dojde k promlčení exekuce.

V roce 2022 došlo k vyhlášení zákona, který rozšířil možnosti zastavení exekuce. V praxi se nejčastěji setkáváme s těmito možnostmi:

  • Maximální délka bezvýsledné exekuce větších než bagatelních dluhů (výše vymáhané jistiny dluhu přesahuje 1500 Kč).
  • Zastavování bezvýsledných exekucí bagatelních dluhů (do 1500 Kč).

Postup: Jak zastavit exekuci krok za krokem

V případě, že soud nebo soudní exekutor nerozhodnou o zastavení vaší exekuce z vlastní iniciativy, musíte včas podat vlastní návrh na zastavení exekuce. Tento návrh musí být sepsán jasně a srozumitelně, mít veškeré zákonem předepsané náležitosti, přičemž je důležité uvést všechny skutečnosti, z nichž vyplývá, že je na vás exekuce vedena neoprávněně, případně že existuje jiný důvod k jejímu zastavení.

Co by měl návrh obsahovat:

  • vaše identifikační údaje,
  • údaje o exekutorovi, resp. exekutorském úřadu, kterému je návrh určen,
  • údaje o exekuci, které se návrh týká,
  • důvody, proč o zastavení návrhu žádáte,
  • dokumenty, které uvedené důvody pro zastavení exekuce prokazují,
  • datum a podpis.

Veškeré potřebné údaje o exekuci najdete v Centrální evidenci exekucí. Návrh lze podat prostřednictvím datové schránky, e-mailem podepsaný elektronickým podpisem s potřebnými náležitostmi, písemně poštou nebo doručit osobně.

Exekutor do 15 dnů od obdržení vašeho návrhu vyzve ostatní účastníky, aby se k němu vyjádřili. Pokud s návrhem nesouhlasí, musí to odůvodnit a doložit. V případě, že všichni souhlasí, exekutor do 30 dnů vašemu návrhu vyhoví. V opačném případě ho spolu se spisem předá soudu k rozhodnutí.

Zajímá vás, jak zastavit exekuci pro nemajetnost, exekuci na výživné, exekuci na plat nebo na majetek, který nevlastníte? Odpovědi jsme pro vás připravili na našem blogu.

Autor: Oldřiška Hradcová

Komerční sdělení

