Poradna: Jak zastavit exekuci?
Máte na krku exekuci a nevíte, jak se jí zbavit? Odborníci z advokátní kanceláře ADKINS Legal, s. r. o., vám poradí, jak zastavit exekuci legálně a jednou provždy.
Více než 600 tisíc českých občanů řeší, jak zastavit exekuci, která je proti nim v současnosti vedena. Odhaduje se přitom, že až několik desítek tisíc exekucí je neoprávněných. Jak se proti takové exekuci bránit, vám poradí odborníci z advokátní kanceláře ADKINS Legal, s. r. o.
3 způsoby, jak zastavit exekuci
V České republice existují tyto základní způsoby, jak můžete svou exekuci zastavit:
- kompletním splacením svého dluhu,
- vyhlášením osobního bankrotu,
- zastavením exekuce pro nemajetnost,
- zastavením exekuce pro bezvýslednost,
- zastavením nezákonné exekuce.
Pokud nemáte dostatek financí na zaplacení dluhu, zahájení insolvenčního řízení a oddlužení (osobního bankrotu) jsou vaší legální cestou, jak se zbavit nejen exekucí, ale i všech svých problémů s dluhy. Jakmile vstoupíte do insolvence, všechny probíhající exekuce se pozastaví a řešení vašich dluhů převezme insolvenční správce.
Od roku 2024 trvá oddlužení formou splátkového kalendáře jen 3 roky. Po jeho úspěšném dokončení vám stát navíc odpustí zbývající dluhy – a původní exekuce už pro vás nebudou hrozbou.
Udělejte i vy první krok k budoucnosti bez dluhů a napište nám. S oddlužením jsme pomohli už více než 15000 spokojených klientů. Společně zahájíme váš proces oddlužení, ve kterém na vás už exekutoři nebudou moct.
Jaké existují další důvody k zastavení exekuce?
Máte pocit, že na vás byla exekuce uvalena neprávem? Podívejte se, jestli se vás netýká jeden ze zákonných důvodů k zastavení exekuce, kterých se v občanském soudním řádu, exekučním řádu a dalších zákonech nachází hned několik. Některé důvody vyplývají také ze soudních rozhodnutí Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího soudu České republiky.
Mezi nejčastější důvody zastavení exekuce se řadí:
- Exekuce je nařízena podle neplatného rozhodčího nálezu.
- Exekučním titulem (např. rozhodnutím nebo notářským zápisem) byl věřiteli přiznán nárok, který je ale podle zákona nepřípustný a v rozporu s dobrými mravy.
- Je postihován majetek, který je z exekuce vyloučen. Jde například o věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů (například jako řidič potřebujete ke své práci auto nebo jako zedník nářadí). Dále také věci, které nezbytně potřebujete k podnikání, obvyklé vybavení domácnosti (např. postel, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso atd.). Podívejte se, co vám exekutor nesmí zabavit.
- Situace, kdy dojde ke srážce z vašich příjmů, avšak zbývající část příjmu je následně zablokována na bankovním účtu – víte o exekuci na účet.
- Předmětem exekuce je nemovitost, ve které máte místo trvalého pobytu, a výše vašich dluhů řešených v rámci dražby nepřesahuje 100000 Kč bez příslušenství.
- Kvůli dluhu jen jednoho z manželů je zabaven i společný majetek nebo majetek druhého manžela ve větším rozsahu, než dovoluje zákon.
- Exekutorem vybraný způsob provedení exekuce je zjevně nepřiměřený.
- Jste nemajetní a je zřejmé, že případný výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce.
- Exekucí vymáhaný dluh byl (částečně) uhrazen.
Dalším důvodem k zastavení exekuce může být i promlčení exekučního titulu. Přečtěte si, kdy dojde k promlčení exekuce.
V roce 2022 došlo k vyhlášení zákona, který rozšířil možnosti zastavení exekuce. V praxi se nejčastěji setkáváme s těmito možnostmi:
- Maximální délka bezvýsledné exekuce větších než bagatelních dluhů (výše vymáhané jistiny dluhu přesahuje 1500 Kč).
- Zastavování bezvýsledných exekucí bagatelních dluhů (do 1500 Kč).
Postup: Jak zastavit exekuci krok za krokem
V případě, že soud nebo soudní exekutor nerozhodnou o zastavení vaší exekuce z vlastní iniciativy, musíte včas podat vlastní návrh na zastavení exekuce. Tento návrh musí být sepsán jasně a srozumitelně, mít veškeré zákonem předepsané náležitosti, přičemž je důležité uvést všechny skutečnosti, z nichž vyplývá, že je na vás exekuce vedena neoprávněně, případně že existuje jiný důvod k jejímu zastavení.
Co by měl návrh obsahovat:
- vaše identifikační údaje,
- údaje o exekutorovi, resp. exekutorském úřadu, kterému je návrh určen,
- údaje o exekuci, které se návrh týká,
- důvody, proč o zastavení návrhu žádáte,
- dokumenty, které uvedené důvody pro zastavení exekuce prokazují,
- datum a podpis.
Veškeré potřebné údaje o exekuci najdete v Centrální evidenci exekucí. Návrh lze podat prostřednictvím datové schránky, e-mailem podepsaný elektronickým podpisem s potřebnými náležitostmi, písemně poštou nebo doručit osobně.
Exekutor do 15 dnů od obdržení vašeho návrhu vyzve ostatní účastníky, aby se k němu vyjádřili. Pokud s návrhem nesouhlasí, musí to odůvodnit a doložit. V případě, že všichni souhlasí, exekutor do 30 dnů vašemu návrhu vyhoví. V opačném případě ho spolu se spisem předá soudu k rozhodnutí.
Zajímá vás, jak zastavit exekuci pro nemajetnost, exekuci na výživné, exekuci na plat nebo na majetek, který nevlastníte? Odpovědi jsme pro vás připravili na našem blogu.
Autor: Oldřiška Hradcová
