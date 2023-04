Rozhovor s ředitelem společnosti EasyChange o podnikání a současné situaci na poli zahraničních plateb

1. Co Vás vedlo k založení firmy EasyChange s.r.o. a jaký byl Váš cíl?

Celý život se pohybuji ve financích a už od střední školy mě tento obor bavil. První pracovní zkušenosti jsem sbíral v bance a následně u nebankovních platebních institucí. Když v roce 2010 přišla možnost získat licenci malého rozsahu a začít vlastní podnikání, tak jsem neváhal. Na základě mých zkušeností jsem hned viděl díru na trhu a to v bezhotovostních zahraničních platbách. A tak vznikl EasyChange. Cíl společnosti se za posledních 13 let vlastně nezměnil, stále je naším hlavním cílem optimalizace plateb pro naše klienty, to znamená co nejrychlejší platby za co nejnižší možné náklady.

foto: depositphotos

2. Jaká je Vaše vize pro firmu EasyChange v blízké i vzdálenější budoucnosti?

Určitě budeme pokračovat v automatizaci vnitřních procesů, protože jen tak lze dosáhnout kýžené efektivity a není pak nutnost služby zdražovat. Dále pro klienty připravujeme elektronické peněženky, čímž opět zrychlíme a zefektivníme platební procesy.

Tento rok vstoupíme na polský trh, kde plánujeme postupně otevřít pobočku a vybudovat tým lidí, kteří tento region povedou. V delší budoucnosti bychom chtěli expandovat i do dalších zemí, abychom mohli platební styk dále rozšiřovat.

3. Co považujete za největší úspěch Vaší firmy a co byl nejtěžší úkol, který jste museli překonat?

Asi nelze vyjmenovat největší úspěch, spíše je to velké množství dílčích úspěchů, které na sebe navazují. Nakonec to lze asi nejlépe vidět na hospodaření společnosti, které je každý rok lepší a již mnoho let se pohybujeme v černých číslech.

Asi nejtěžší úkoly jsou obecně spojeny s regulací, která je čím dál více svazující. Nicméně je to součást našeho byznysu a tak se s tímto úkolem musíme učit pracovat. Za tu dobu co na trhu působíme, jsem se již naučil obrnit se značnou dávkou trpělivosti.

4. Jak se Vaše firma liší od jiných společností, které poskytují podobné služby a jaký je Váš konkurenční náskok?

Pokud budeme EasyChange porovnávat s bankou, tak jsme výrazně levnější a to o cca 2 % a dovolím si tvrdit, že naše platby jsou i rychlejší. Dále si naši klienti velmi pochvalují vstřícný klientský servis, kdy se snažíme v jejich prospěch řešit každé jejich přání. Což se například již tolik neděje zejména u zahraničních společností působících na našem trhu. Většina z nich ani nemá podporu v českém jazyce.

5. Jaký máte tým v EasyChange s.r.o. a jakou roli hrají zaměstnanci v růstu Vaší firmy?

Zaměstnanci hrají velkou roli v každé společnosti, stejně tak je tomu i u nás. Jsem velmi hrdý na to, že máme téměř nulovou fluktuaci. Díky tomu máme velmi zkušený a sehraný tým, který se ve světě plateb opravdu vyzná.

6. Co Vás při práci nejvíce motivuje a jakou její část máte nejraději?

Určitě je to její dynamika, kdy každý den je jiný a nikdy dopředu nevíte, co se stane ve světě a jak na to budou reagovat kurzy. Když pak pracovní den končí, máte většinou čistý stůl, protože 99 % transakcí jsme schopni vyřídit v ten samý den.

7. Co byste poradil někomu, kdo by chtěl začít podnikat, a co je podle Vás nejdůležitější pro úspěch v podnikání?

Samozřejmě jde vždycky o dobrý nápad a o to najít produkt, který lidé budou chtít. A pak by člověk měl být především vytrvalý a hlavně si nedávat přehnané cíle. Ideálně postupnými menšími kroky dokráčet tam, kam je potřeba. Pak Vás to bude neustále bavit a nevyhoříte.

foto: depositphotos

8. Jak vidíte budoucnost zahraničních on-line plateb a jaké nové trendy očekáváte?

Určitě bude pokračovat zrychlování plateb a doufejme, že i zlevňování. Nyní se zkouší například projekty, kdy můžete posílat peníze bez nutnosti znát čísla bankovního účtu protistrany, stačí vědět pouze telefon osoby, které chcete peníze poslat…

Děkujeme Matějovi za rozhovor a více informací na téma zahraničních plateb najdete na www.easychange.cz

Komerční sdělení