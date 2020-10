Malé půjčky vás mohou dostat do dluhové spirály. Jak je to možné a je z ní cesty ven?

Do půjčky od rodiny či přátel se mnohým nechce, to samé se ale nedá říci o půjčkách od úvěrových poskytovatelů. Zadlužit se v bance i v nebankovní společnosti je totiž čím dál snazší, a tak toho lidé řádně využívají. Problém ale je, že někteří si neuvědomují, co vše může jedna malá půjčka způsobit. Může i drobný úvěr skutečně končit exekucí?

I přestože finanční gramotnost Čechů rok od roku stoupá, stále se najdou tací, kteří berou zadlužení na lehkou váhu. Vidina rychlé půjčky je často zaslepí a nedovolí jim připustit si, jaké problémy mohou v budoucnu přijít.

Lidé neporovnávají nabídky, nerozumí některým pojmům, nechají se zlákat jen na nízkou úrokovou sazbu a nevěnují pozornost roční procentní sazbě a dalším důležitým parametrům.

I z malé půjčky může vzniknout velký problém

Mikropůjčky a krátkodobé úvěry vyvolávají v mnohých pocit, že o nic nejde. „Vždyť přeplatím jen o něco málo více,“ říká si nejeden dlužník. Jenže vysoké úroky a skryté poplatky mohou počáteční malou půjčku zmnohonásobit. Přidají-li se poté k tomu ještě sankce a úroky z prodlení, je velký finanční problém ihned na světě.

Málokdo pak tíživou situaci začne řešit ihned. Ti, co nemají na zaplacení, si zkusí půjčit před výplatou další peníze s vidinou toho, že na tuto půjčku příští měsíc finance z rozpočtu už zaručeně zbudou. Bohužel obvykle ani na příští měsíc se finanční stránka nezlepší, a tak je opět nutné řešit, co s tím.

Ať už v této situaci strčíte hlavu do písku a budete doufat, že se to samo nějak překlene, nebo si začnete horentně sjednávat jednu půjčku za druhou, protože vám chybí hotovost na zaplacení té předešlé, vždy to bude cesta do pekel.

Osobní bankrot není řešením pro každého

Jakmile se začíná roztáčet dluhová spirála, je i pomoc rodiny a přátel vítaná. V této době je ale obvykle pozdě, protože exekutor už doslova stojí za dveřmi. Většina dlužníků tak spoléhá na oddlužení, které představuje jakési pomyslné světlo na konci dluhového tunelu.

Osobní bankrot ale není nadějí pro každého, vstoupit do insolvence mohou jen ti, kteří splní podmínky a kterým to povolí soud. A ani poté není vyhráno, vyžít několik let s minimem financí a bez dluhů se ne vždy podaří. V rámci oddlužení je pasé půjčka od nebankovní společnosti i banky, práce na černo, utajování majetku nebo záměrné vyhýbání se práci. Život v insolvenci není žádný med.

Do velkých finančních ztrát vás dostanou i drobné půjčky v řádech tisíců korun, spoléhat tak na to, že jeden měsíc si půjčím a druhý to splatím, se nemusí vyplatit. Z dvouměsíčního plánu se totiž snadno může stát několikaletý dluhový problém.

Komerční sdělení