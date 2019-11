První půjčka zdarma a odpuštění splátek

Někde můžete získat první půjčku zdarma , jinde vám třeba při řádném splácení vrátí část úroků. Jaká je aktuální nabídka? Čtěte dál a dozvíte se to.

Profi Credit nabízí až 166 000 Kč s pojištěním schopnosti splácet

Nebankovní společnost Profi Credit nabízí zajímavou finanční injekci až do 166000 Kč osobám, které v bance neuspěly. A to nyní navíc s pojištěním schopnosti splácet. Nově se tento produkt jmenuje Pojištěná půjčka. Pojištěnou půjčku vyřídíte jednoduše online třeba na stránkách pujcky.cz. Prostřednictvím formuláře zadáte svoje osobní údaje a vyplníte informace o půjčce. Jakmile žádost odešlete, obratem vás bude kontaktovat zástupce společnosti s informací, zda vám půjčka byla schválena či nikoli. Zajímavým benefitem je i to, že si v případě zájmu můžete splátky půjčky celkem třikrát bezplatně odložit.

Zaplo nabízí první půjčku zcela zdarma

Pokud si potřebujete půjčit menší obnos finančních prostředků, je zajímavou alternativou nebankovní společnost Zaplo. Propracovaná recenze půjčky od Zaplo je na webu coolpujcky.cz. Ta nabízí možnost sjednat si první půjčku až do výše 16000 Kč zcela zdarma. Splatit ji musíte ale za 30 dní. O půjčku opět zažádáte online, přičemž si jednoduše navolíte její výši (u první žádosti jde o 1 až 16 tisíc korun, při opakované žádosti se částka navyšuje na 30000 Kč) i délku splatnosti (7 – 30 dní). Pak již stačí vyplnit osobní údaje a počkat si na schválení či zamítnutí žádosti. Kromě výplaty peněz na účet si je můžete vyzvednout také v hotovosti v trafikách GECO.

Provident nabízí půjčku zdarma se splatností 4 měsíce

Se zajímavou akcí přišla také nebankovní společnost Provident. Nezávislou recenzi této půjčky od Provident najdete na pujckyhned.cz. Ta, stejně jako výše uvedená společnost Zaplo, nabízí první půjčku až do výše 16000 Kč zcela zdarma. Na její splácení navíc máte celé čtyři měsíce. O půjčku opět jednoduše zažádáte online a kromě její výše si nastavíte také částku, kterou budete měsíčně splácet. Pak stačí vyplnit osobní údaje a žádost odeslat. Půjčku si navíc můžete pojistit pro případ výpadku příjmu , a pokud budete mít s jejím splácením problémy, jednoduše využijte splátkových prázdnin.

Česká spořitelna nabízí garanci nejnižší splátky

Ani banky nezůstávají pozadu a nabízí svým klientům zajímavé výhody. Jedním z mnoha příkladů je půjčka od České spořitelny, která zákazníkům garantuje nejnižší měsíční splátky. Půjčit si můžete na pobočce nebo online až 2500000 Kč na cokoliv s ročním úrokem od 4,9 %. Úrokovou sazbu si navíc můžete jednoduše snížit doložením účelu využití finančních prostředků. Výši měsíční splátky si můžete kdykoliv v průběhu splácení snížit až na polovinu nebo naopak zvýšit a splatit tak půjčku dříve. Česká spořitelna vám také umožní v případě potřeby splátku odložit nebo změnit datum její splatnosti.

Homecredit vám vrátí až ¼ úroků

Společnost Homecredit láká nové klienty na možnost odpuštění až 1/4 zaplacených úroků. Pokud budete úvěr řádně splácet, po prvním roce vám společnost vrátí nemalou částku. Půjčku do 250000 Kč si můžete sjednat telefonicky nebo online a peníze vám společnost pošle do hodiny od podepsání smlouvy. Během vyplňování online žádosti přesně vidíte, jak vysoká bude měsíční splátka a jak dlouho musíte půjčku splatit.

Komerční sdělení