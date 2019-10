Kam se vyplatí investovat v letošním roce?

Přemýšlíte o zhodnocení svých úspor? Nebo jste nečekaně získali balík peněz, který byste rádi vhodně uložili a zároveň investovali? Pak se nejspíše zamýšlíte nad tím, co je nejlepší investice. Každým rokem se vhodné varianty investování mění. Jaké druhy investic jsou ideální pro tento rok, pokud chcete investovat bezpečným způsobem a peníze rozumně zhodnotit?

zdroj: DůmFinancí.cz

Inflace jako hlavní nepřítel

Před samotným investováním nezapomeňte brát v úvahu zejména inflaci, která dokáže napovědět, zda se nabízený výnos vůbec vyplatí. Není žádnou novinkou, že peníze ztrácejí časem svoji hodnotu. Výhodná investice by proto měla držet krok s inflací. Pokud je inflace větší než nabízený výnos, pak je lepší se investici vyhnout. Jelikož by ke zhodnocení vašich peněz v podstatě nedošlo. Za investovanou částku byste si totiž koupili v budoucnu daleko méně než před investováním.

Nevhodné investiční varianty

V letošním roce mezi méně vhodný druh investice patří zejména spořicí účty, které nabízejí tak nízké úrokové sazby, že nejsou schopny pokrýt ani právě zmiňovanou inflaci. Obdobným příkladem jsou státní dluhopisy, u kterých se při současném úroku, očekává to samé. Spořicí účty či státní dluhopisy je proto vhodné využít spíše pro menší částky k bezpečnému uložení peněz na horší časy či do rezervy. Další investiční nástroje jsou většinou už rizikovějšího charakteru. O něco lépe jsou na tom akcie, které však mají také řadu rizik.

Vyzkoušejte korporátní dluhopisy

V letošním roce se vhodným investičním nástrojem jeví korporátní dluhopisy, které jsou méně rizikové než akcie. Jejich výhodou oproti mnohým investičním variantám je především jejich výnos, který se pohybuje kolem 7,5 %. Investice do dluhopisů je také celkem bezpečná, a to díky možnosti ověřit si výši rizika. Je vhodné vybírat především firmy, které mají nějakou historii, stabilní hospodářské výsledky a dobré reference. To vše na českém trhu splňuje společnost Europa Investment Property, která získala pro vydávání dluhopisů také prospekt ČNB.

3. října 2019 20:01:11