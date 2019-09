Češi už se internetu nebojí, online by obstarali dovolenou, auto i půjčku

Češi jsou zařizování věcí online velmi otevření a učí se přes internet pořizovat a obstarávat čím dál tím víc věcí. Přes 90 % lidí by si tak pořídilo dovolenou, domácí spotřebiče nebo sportovní vybavení, více než 80 % pak oblečení, obuv nebo potraviny. Velká většina Čechů nemá problém spravovat online i svoje finance včetně zřizování pojištění či půjčování peněz. O něco zdrženlivější jsou lidé při pořizování domu či bytu, polovina lidí by si takovou nemovitost online nikdy nepořídila. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cofidis mezi 525 respondenty.

Možností, co vše si lze obstarat z pohodlí doma je daleko více než před pár lety a většina procesů se podstatně zrychlila a zjednodušila. Není proto divu, že Češi zařizují prostřednictvím internetu stále více věcí. To ostatně potvrzují i dostupná data. Podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) dosáhly v roce 2018 internetové obchody na celkové obraty ve výši 135 miliard korun. To znamená meziroční růst o 17 %. Celkově se tak prodej po internetu podílí na celém českém maloobchodě již z 11,4 %.

Ale nejde jen o samotné nakupování zboží, Češi se nebrání ani online zařizování finančních produktů a většina z nich by takto neváhala pořídit třeba i domácího mazlíčka. 8 % lidí dokonce uvádí, že by si online zařídili nebo pořídili cokoliv.

Dovolená a spotřební zboží v čele

V některých oblastech je nakupování online už takřka samozřejmostí. Zejména to platí o dovolené, kterou by si online zařídilo 95 % dotazovaných. Následuje nákup elektrospotřebičů s 94 % a sportovního vybavení jako jsou kola či lyže s 91 %. Jen výjimečně by měli lidé problém nakoupit online také oblečení a obuv, s jejich pořízením přes internet souhlasí 89 % lidí.

Online nákup potravin získal na oblibě

Doslova boom pak v posledních několika letech zažívá online nákup potravin. Obrovská poptávka po této službě způsobila rozšíření služeb stávajících firem a dala vzniknout také úplně novým, které se online nákupu potravin věnují. A ačkoliv se stále najdou lidé, kteří by si potraviny online nikdy nepořídili, 82 % respondentů je už tomuto způsobu nakloněno, zejména pak ženy a lidé okolo 30 let věku.

Z několika týdnů na pár minut

K dalšímu velkému posunu v online oblasti došlo také u finančních produktů. Podle průzkumu by si tak dnes 83 % lidí obstaralo online pojištění a téměř dvě třetiny respondentů půjčku. „Celý proces od podání žádosti až po schválení půjčky už lze dnes zařídit online. Zatímco před pár lety se vyřízení úvěru počítalo na dny až týdny, dnes to zabere pár minut. Zrychlení přinesly hlavně speciální mobilní aplikace, SMS podepisování smluv nebo automatické posuzování údajů v registrech,“ říká Cyril Křůpala, marketingový ředitel společnosti Cofidis.

Zrychlení procesu se přitom týká stránky administrativy, veškerá bezpečnost jako posouzení schopnosti člověka splácet úvěr zůstává zachována, stejně jako povinnost přečíst si kompletní smlouvu a následně ji potvrdit. „Při zařizování půjčky online platí podobná pravidla jako při nákupu zboží, kdy člověk vybírá ověřené e-shopy. Při výběru seriózního poskytovatele půjčky může být takovým ukazatelem například každoročně zveřejňovaný Index odpovědného úvěrování, který realizuje nezisková organizace Člověk v tísni,“ doporučuje Cyril Křůpala z Cofidisu.

Dům nebo byt v e-shopu?

Pořídit si přes internet dům, byt nebo třeba auto? Přestože oproti spotřebnímu zboží je mezi Čechy znát jistá opatrnost, ani to už dnes pro ně není nepředstavitelné. K nákupu auta by internet využilo

56 % respondentů a pořízení domu či bytu online je nakloněno 48 % lidí. Nejvíce skeptičtí jsou přitom k nákupu těchto komodit online vysokoškoláci, auto by si takto koupilo pouze 47 % z nich, dům či byt jen něco málo přes třetinu.

Online i partner či domácí mazlíček

Češi si nicméně online nepořizují jen „neživé“ věci či služby, ale internet dnes již lidem pomáhá také k získávání domácích mazlíčků i nacházení životních partnerů či partnerek. Na hledání partnera či partnerky přes internetovou seznamku by přistoupily téměř dvě třetiny dotazovaných a 52 % lidí by využilo možnosti pořídit online domácího mazlíčka.

