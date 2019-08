Dostanete hypotéku i na zateplení domu? Nebo je lepší jiná možnost?

Plánujete zateplení svého domu? Pokud přemýšlíte nad financováním, přichází v úvahu nejenom hypotéka, ale i další úvěrové produkty. Jaké?

Také jste po letošní zimě zauvažovali, že by se možná hodilo nechat si dům zateplit? Díky zateplení totiž ročně ušetříte na topení opravdu značnou částku, a tím pádem se vám i investice velmi rychle vrátí. Navíc je to i ekologické, váš dům dostane novou fasádu a bude hezčí, po všech stránkách výhodné. Ale kde na zateplení sehnat finance? Zadarmo to totiž rozhodně nebude.

Když se řeknou peníze na bydlení, řadě lidí se vybaví hned několik možností. Mezi nimi ale asi zcela jasně vévodí jedno řešení – hypoteční úvěr. Je to nejčastější způsob, jak lidé financují své bydlení, a to ať už jde o nákup nemovitosti nebo její rekonstrukci. Je možné čerpat hypotéku i na zateplení domu? Teoreticky to možné ne. Pojďme se ale podrobněji podívat na to, zda je to pro vás i výhodné nebo je na místě zvolit jinou cestu.

Vyplatí se hypotéka?

Důvodů, proč zvolit hypotéku je hned několik:

Úroky se stále drží na poměrně rozumných sazbách.

Můžete snadno získat i vyšší finanční obnos.

Jedná se o běžný způsob jak financovat bydlení, a proto máte široké možnosti z čeho vybírat.

Skvělé také je, že ušetřené peníze za topení, můžete snadno investovat do splácení hypotéky, a tím se vám investice pomalu, ale jistě vrací, a peníze jste rozhodně nevyhodili do prázdna. Jenže ne vždy je hypotéka to nejlepší řešení. Zvlášť poté, co se zpřísnily podmínky jejího poskytování a banky na klienty uplatňují poměrně přísný metr. Pokud máte ještě další úvěr nebo hypotéku, živíte manželku na mateřské dovolené s dítětem a nevyděláváte úplné stovky tisíc, pak to nemusí být tak snadné, jak se zdá.

Banka si bude chtít pečlivě prověřit vaši schopnost splácet a dost možná se stane, že nabízené peníze, úrok a podmínky nebudou tak úplně výhodné. Před návštěvou banky tak možná stojí za to spočítat si, jak na tom reálně jste. K tomu vám pomůže hypotéka kalkulačka. Ta přehledně zpracuje zadaná data a ukáže vám, co vám jednotlivé finanční instituce mohou nabídnout.

Jaké jsou další možnosti?

Zjistíte-li, že čísla nevychází úplně nejlíp, je načase poohlédnout se po jiném řešení. Hypotéka na zateplení domu není jediná cesta. Často je výhodnější využít na zateplení jeden z úvěrů na bydlení. Kvůli řádově desítkám tisíc je hypotéka možná zbytečně komplikovaná. Vše ale záleží především na rozsahu vaší rekonstrukce. Jde-li čistě o zateplení a novou fasádu, pak vám takové finance budou stačit, ale chcete-li investovat třeba i do nových oken nebo jiných úprav, pak se hypotéce asi nevyhnete.

Především se ale neváhejte poradit s finančním poradcem, který vás bankovní džunglí provede lépe než kdokoliv jiný. Nemá cenu pokoušet se v tom zorientovat na vlastní pěst, je to dost komplikovaná materie. Finanční poradce vám ušetří spoustu práce, stresu a času.

