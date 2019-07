Jak přežít poslední týden před výplatou?

Život před nás umí postavit nejrůznější překážky a často přesně ve chvíli, kdy to povede k největšímu množství potíží. Snadno se může stát, že se vám pokazí lednička a vy za opravu vydáte velkou částku. Když někdo žije od výplaty k výplatě (takových nenímálo), může to znamenat, že poslední týden před výplatou se promění ve zdánlivě neřešitelnou situaci. Jak si v takovém případě poradit?

zdroj: dumfinanci.cz

Nepanikařte

Hlavně neztrácejte hlavu. I když se vám může zdát účet doslova vysátý, většinou nebývá krize natolik hluboká, aby ji nevyřešil šetrný rozpočet, kterého se za každou cenu budete držet. V první řadě ořežte z výdajů všechno, co má levnější variantu. Je vaší zvyklostí chodit každé poledne o přestávce na oběd do restaurace? Velký hrnec plný buřtguláše (nebo zdravější varianty) vám vystačí na několik dní a za velmi málo peněz. Pokud se neobejdete bez neřestí jako je kouření, budete se muset smířit s levnějšími značkami nebo si začněte dělat zásoby vlastnoručně vyrobených cigaret.

Někdy pomohou v nouzi přátelé. Také se porozhlédněte online po dostupné rychlé brigádě, kterou můžete časově zvládnout a platí na ruku. Každopádně se opravdu důkladně zamyslete nad všemi místy, kde lze ušetřit a využijte každé skulinky. Existovat a neživořit lze na pár dní i za pár stovek.

Půjčka jako rychlá pomoc

Malou půjčku před výplatou dnes nabízejí mnohé nebankovní instituce a nemusíte se u nich bát zdlouhavého procesu. Rychlou půjčku si můžete sjednat online a z náhlé finanční krize vás dostane i v případě, že je vaše jméno zaneseno v registru dlužníků. Právě proto si ale dávejte velký pozor, aby vaše půjčka nebyla jenom záplatou na předchozí nesplacené dluhy. S každým novým úvěrem se dostáváte do dluhové pasti, ze které není vůbec snadné se vyhrabat.

Taková blesková SMS půjčka před výplatou je dobrý pomocník v nouzi, ale vzniklé nesplacené pohledávky mohou v budoucnosti omezit dostupnost finančních služeb pro dlužníky. Dobře si předem promyslete, jestli půjčku opravdu zvládnete včas splatit. V opačném případě raději jezte týden suchý chleba s vodou místo rizika exekuce.

Dobrá životní lekce

Do nepříznivé finanční situace se za svůj život dostane většina lidí a nikdo se za to nemusí stydět. Důležité je, abychom byli schopní si z každé krize odnést ponaučení pro příště. Náhlému nedostatku peněz lze určitě předcházet našetřenou železnou zásobou. Stačí malý obnos každý měsíc, nejlépe odkládaný na jiný než váš běžný účet. Zabráníte tím nepříjemným následkům nenadálých výdajů. Když nestačí ani to, uskrovněte se, případně si opatrně a s rozmyslem půjčte dostatečný obnos.

17. července 2019 6:24:58