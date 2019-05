Ženy jsou v práci spokojenější než muži. Častěji si vybírají zaměstnání, které je naplňuje

Přestože zaměstnankyně stále pobírají výrazně nižší mzdu než jejich mužské protějšky, jsou to právě ony, které jsou dle aktuální studie společnosti Personal Group ve svém povolání šťastnější. Na svou práci jsou více hrdé, pracují rovněž s větším nadšením. Podle odborníků si totiž ženy častěji než muži vybírají takové zaměstnání, které je zajímá a naplňuje. Nejvíce spokojené jsou pak ředitelky a majitelky firem.

V oblasti rovnocenných pracovních výdělků žen a mužů na tom Česká republika není příliš dobře, v průměru činí rozdíl mezi platem muže a ženy 22 procent, v sektoru vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců je to pak až 29 procent. Příčin je hned několik a je mezi nimi například i fakt, že ženy v tuzemsku čerpají delší mateřskou a rodičovskou dovolenou, než je ve zbytku Evropy i světa zvykem, čímž se jim krátí doba, kterou mohou věnovat rozvoji kariéry. Velmi často je důvodem nerovného odměňování obou pohlaví též to, že si ženy nedokážou otevřeně říci o zvýšení platu a pasivně čekají, až je zaměstnavatel sám ocení. Přesto jsou ženy v práci oproti mužům šťastnější, jsou na svou práci více hrdé a pracují s větším nadšením. Zjistila to nejnovější studie firmy Personal Group, jež se zabývá službami pro zaměstnance.

Z dat zmíněné studie vyplynulo, že vždy nebo velmi často se v práci cítí šťastně téměř 45 procent žen oproti zhruba 35 procentům mužů. „K tomuto rozdílu může přispívat to, že si ženy častěji než muži vybírají takové zaměstnání, které je zajímá a naplňuje. Muži jsou v tomto ohledu poněkud zatíženi vžitou tradicí muže jakožto živitele rodiny, takže si mnohdy vybírají takovou práci, která jim poskytuje lepší finanční podmínky, a příliš nehledí na to, jaký k ní mají osobní vztah či jak koreluje s jejich zájmy a hodnotami,“ říká personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica.cz zaměřující se na nábor technicky zaměřených pracovníků. Její slova potvrzují i závěry dané studie: zatímco 55 procent žen cítí, že je jejich práce většinu času smysluplná, totéž platí jen pro 48 procent mužů. Necelých 61 procent mužů a něco málo přes 63 procent žen by pak učinilo šťastnějšími zvýšení platu. Obě pohlaví pak jako nejdůležitější v práci hned po výši platu shodně označila uznání, přičemž o něco podstatnější je pro ženy (47 procent) než pro muže (40 procent).

Ženy dále podle výsledků studie pracují s větším nadšením – nadšených ze své práce je často či téměř vždy asi 43 procent žen. U mužů je to poté 36 procent. Ze všech pracovníků jsou pak ze své práce nejvíce nadšené ženy na vedoucích pozicích – konkrétně ředitelky či majitelky firem (téměř 88 procent). Co se týče hrdosti ohledně své práce, jsou na tom obě pohlaví podobně, ale opět mírně vedou ženy: na to, co dělají, je většinou hrdých 33 procent mužů a 35 procent žen. Hrdost na vykonávanou práci přitom stoupá podle toho, jak vysoko na kariérním žebříčku se pracovníci nacházejí. Zatímco na nejnižších pozicích je to 31 procent žen a asi 24 procent mužů, hrdých majitelek a ředitelek je necelých 63 procent, majitelů a ředitelů poté zhruba 56 procent. „Zajímavostí ale je, že zatímco ženy na postu ředitelek či majitelek firem se z drtivé většiny těší do práce hned po ránu, 44 procent mužských ředitelů a majitelů chodí ráno do práce natěšeně jen velmi zřídka nebo vůbec. U nejnižších pozic se po ránu do práce obvykle netěší 51 procent žen a 50 procent mužů,“ uzavřela Gabriela Kodenková.

28. května 2019 18:54:20