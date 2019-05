Úspěchy a pověst našich IT odborníků v severní Americe? Mnoho schopných a ambiciózních lidí směřuje své cesty za hranice

IT je jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů, odborníci v něm jsou jedni z nejžádanějších, a to hlavně proto, že je jich málo. Do budoucna budou mít firmy stále větší problémy se zaplňováním IT pozic a s tím se také pojí jednoduchá nepřímá úměra – tedy čím méně odborníků, tím vyšší platy je potřeba jim nabídnout. Udává se, že počet nezaplněných IT pozic jde v Česku až do tisíců. Tomu pak nepřispívá ani fakt, že spousta schopných a ambiciózních IT odborníků směřuje své cesty za hranice. Oblibě se těší i za oceánem, české firmy jsou úspěšné i v USA či Kanadě.

Začínající české firmy mají možnost podpory. „Technologickou Mekkou je v USA bezpochyby Silicon Valley, které ve velkém láká právě také české odborníky. Šanci zde mají zejména startupy, pro které se Silicon Valley stává branou do USA,“ uvádí Jan Silber, spoluzakladatel jobportálu Jobstack.it.

Začínající firmy se zde mohou dostat také díky projektu Czech Starter, organizovanému agenturou CzechInvest.

Zajímavou firmou, kterou založila skupina Čechů v roce 2013 přímo v Silicon Valley je například SpaceKnow. Firma má uplatnění spíše ve světovém měřítku. Na základě satelitních snímků analyzuje ekonomickou situaci, kdy například ze snímků továren může zjišťovat, jaká je jejich produkce a spoustu dalších informací. O podobná data mají zájem desítky společností, a tak o úspěch tohoto projektu není nouze.

Trochu starší a rovněž velmi úspěšnou společností je firma STRV, která vyvíjí mobilní aplikace pro iOS i Android a také webová a backendová řešení pro americké firmy. Založena byla v roce 2004 a do USA expandovala v roce 2012. V současnosti má své kanceláře jak v Česku, tak ve Státech.

Významnou firmou, která se v USA uchytila, je také startupové studio U+. Studio nabízí pomoc při budování startupů, přičemž má za sebou klienty jako Zonky, E.on, Vodafone nebo T-mobile. Své pobočky má momentálně v San Franciscu, v New Yorku a v Praze.

Česka komunita v USA je propojená

V Silicon Valley však Češi nepůsobí jen jako podnikatelé. Stovky jich zde pracují na technologických pozicích ve světoznámých firmách jako Google, Facebook, Apple a dalších. „Lákadlem jsou špičkové technologické firmy, ale také velmi vysoké platy. Právě z těchto zaměstnanců se také často rekrutují budoucí zakladatelé nových startupů. Kromě Silicon Valley můžeme na spoustu českých IT odborníků narazit také v New Yorku. Česká komunita v USA je velmi propojená, lidé si navzájem se svými projekty pomáhají a dokáží pracovat v symbióze,“ říká Jan Silber, spoluzakladatel jobportálu Jobstack.it.

V očích Američanů jsou Češi pracovití a cílevědomí, liší se však od nich sebeprezentací, která je většinou skromnější. Američané jsou rovněž daleko větší individualisté a oproti Čechům kladou na svůj vlastní úspěch větší důraz než na úspěch týmu.

Kanada jako předstupeň USA

Další zemí, kde čeští odborníci často míří je Kanada. IT a ICT je zde jako všude jedním z nejrychleji rostoucích oborů. „Odborníci jsou žádáni v oblastech vývoje software, fintech, umělé inteligence a robotiky. Co se týče podnikání v Kanadě, jeho výhodou je zejména stále silný ekonomický růst, vysoká kvalita života, výborný výzkum a vývoj a také nízké daně a náklady,“ uvádí Silber z projektu Jobstack.it, který má za cíl sjednotit všechny nabídky i poptávky práce v oblasti IT na jedno místo.

Kanada je zemí, která stojí o podnikatele, svědčí o tom i fakt, že trvale propaguje startupová víza a žadatelům o ně nenabízí jen dočasný nebo podmíněný status, jak to dělá mnoho jiných států, ale v případě úspěchu možnost stát se trvalým rezidentem.

28. května 2019 18:49:02