Chcete zhodnotit své úspory? Poradíme, do čeho investovat

Nechat ležet peníze jen tak na účtu většinou není dobrou taktikou. Jen málo spořicích účtů nabízí skutečně výhodnou úrokovou sazbu, která v dlouhodobém horizontu převyšuje inflaci. Mnohem lepší strategií, jak své finanční prostředky uložit a ještě je zhodnotit, jsou investice. Na výběr máte z celé řady možností, kdy je u všech potřeba zvážit výhody a nevýhody. V článku najdete několik rad, které by vám mohly pomoci do začátků s investováním.

zdroj: pixabay.com

Pestré investiční portfolio

Základem úspěšného investování, jehož cílem je uložení majetku a jeho zhodnocení, je rozvržení rizika v rámci portfolia. V praxi to znamená, že investujete do různých oborů a oblastí pro případ, že by jeden druh investice nevyšel. Sami si můžete určit předpokládaný výnos tím, jak své prostředky mezi zvolené příležitosti rozdělíte. Obecně většinou platí, že čím větší potenciální zisk, tím větší bývá riziko.

Mezi konzervativní investice patří drahé kovy

Oblíbenou a častou investicí jsou drahé kovy. Jde o nákup zlatých a stříbrných mincí nebo slitků. Právě tyto dva kovy jsou léty prověřené a jejich hodnota je stále velmi vysoko. Při nákupu je však potřeba dávat pozor a vybírat si zlato a stříbro s potřebnými certifikáty, jako nabízí například společnost AuPortal, která patří mezi důležité obchodníky s investičními kovy na území České republiky a Slovenska.

Vyberte si mince z limitované speciální edice

Při investici do zlata a stříbra se můžete rozhodnout pro univerzálně vypadající slitky nebo sáhnout po krásných mincích často z limitovaných edic. Ty mohou mít za čas ještě větší hodnotu právě díky specifickému vzhledu a provedení. Roli hraje i celková emise daných kusů z kolekce. Příkladem speciální série je investiční mince Year of Pig s tématikou lunárního roku vepře. Na výběr máte ze zlaté i stříbrné varianty.

21. května 2019 18:52:58