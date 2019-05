5 hříchů proti finanční gramotnosti, které nás zbytečně připravují o peníze

Na našem trhu je i přes nedávnou regulaci mnoho poskytovatelů finančních produktů. A nejde jen o produkty bank, ale také nebankovních společností. Abychom se v nich dokázali bezpečně zorientovat, je potřeba osvojit si alespoň základy finanční gramotnosti. Neděláte jeden z následujících hříchů, které vás zbytečně připravují o peníze? Otestujte se!





zdroj: DF

Nespoříte si na horší časy

Ačkoli je dnes půjčka něco tak přirozeného jako nákup ovoce nebo zeleniny, stále bychom na ni neměli prvoplánově spoléhat. Tvoření dostatečných rezerv je základem pozdějšího úspěchu a alfou a omegou finanční gramotnosti. Pokud plánujete například hypotéku, měli byste mít podle finančních expertů naspořeno alespoň tolik, kolik činí šest po sobě jdoucích splátek. To pro případy výpadků příjmu. Statistiky bohužel hovoří jinak. Podle nich nezvládne pokrýt až polovina tuzemských domácností výdaj přesahující 10 000 Kč. A to je smutné.

Berete si neuvážené půjčky

Už výše jsme se dotkli problematiky půjček. Ať už zvažujete například půjčku na podnikání, nové auto, bydlení, nejnovější model chytrého telefonu, vysněnou dovolenou v Karibiku nebo vánoční dárky. Půjčku byste si ale měli důkladně rozmyslet a využít ji pouze na nezbytné věci. Půjčovat si na elektroniku, dárky anebo dovolenou je krajně nezodpovědné. Naopak bez půjčky se většinou neobejdete v oblasti bydlení anebo pořízení nového automobilu. Vždy si ale půjčujte pouze tolik, kolik dokážete splatit.

Bojíte se neznámých finančních produktů

Drtivá většina z nás míří pro půjčku v první řadě do banky. Tady na nás ale obvykle čekají poměrně přísné a náročné schvalovací podmínky, které mohou skončit zamítnutím žádosti. V takovém případě se mnozí z nás uchýlí k půjčkám od soukromých osob, což není úplně ideální. Je totiž potřeba vědět, že na tyto půjčky se nevztahuje zákonná ochrana. Čeho se naopak zbytečně bojíme, to jsou půjčky nebankovní.

Je potřeba si ale uvědomit, že novela zákona zredukovala půjčkový trh, na kterém mohou nyní působit pouze solidní poskytovatelé nebankovních půjček s platnou licencí ČNB. Bát se proto nebankovních produktů je zcela zbytečné.

Kývnete na první nabídku

A je úplně jedno, jestli se tato nabídka týká povinného ručení, životního pojištění anebo půjčky. Abyste měli přehled o tom, co jednotlivé společnosti nabízí, není od věci využít praktických srovnávačů a kalkulaček. Nejznámější v Česku jsou například pujcky.cz, uspory.cz, coolpujcky.cz. Na základě zadání vstupních parametrů se před vámi otevře bohatá nabídka odpovídající vašim představám a požadavkům. Nabídka je také většinou seřazena podle ceny anebo úroku. Proto je dobré mezi sebou nabídky porovnat, případně vybraného poskytovatele půjčky anebo pojištění konfrontovat s konkurenční nabídkou.

Před problémy utíkáte

Jste v prodlení se splácením půjčky a nemáte na další splátku? Nestrkejte hlavu do písku a jednejte! Neprodleně kontaktujte věřitele, u něhož máte půjčku sjednanou a domluvte se na odkladu splátek anebo nově nastaveném splátkovém kalendáři. Při odkladu splátek ale myslete na to, že to nebude zadarmo. Věřitelé si většinou účtují menší poplatky. Při opakovaném odkladu se vám může prodražit i ta sebevíce výhodná půjčka.

10. května 2019 7:01:52