Základní daňové termíny pro OSVČ v roce 2025

V případě, že OSVČ splňuje zákonné podmínky, tak si může plnit své veškeré daňové povinnosti platbou jedné měsíční paušální daně. V takovém případě se jednou platbou hradí současně daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. V závislosti na druhu a výši příjmu jsou stanoveny tři režimy paušální daně. V první pásmu se v roce 2025 platí 8716 Kč, ve druhém pásmu 16745 Kč a ve třetím pásmu 27139 Kč. Do režimu paušální daně mohou vstoupit OSVČ, které nejsou plátcem DPH, neodvádí zálohovou daň z příjmu ze zaměstnání a ani nemají roční rozhodné zdanitelné příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo z ostatních zdanitelných příjmů vyšší než 50000 Kč.

Termín pro paušální daň a platba paušální daně

Podat přihlášku k paušální dani pro rok 2025 je nutné nejpozději do pátku 10. ledna, většina OSVČ má ze zákona zřízenu datovou schránku, takže podávají přihlášku elektronicky. Splatnost paušální zálohy je následně každý měsíc do 20. dne v daném měsíci. OSVČ účastny v dobrovolném paušálním režimu již za příslušný rok nevyplňují a neodevzdávají daňové přiznání a přehledy.

Splatnost záloh na pojistném

OSVČ vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující roční výdajový paušál, které nevstoupily do paušálního režimu, musí při výkonu hlavní činnosti platit měsíční zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. Měsíční záloha na zdravotním pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce a záloha na sociálním pojištění je splatná do konce aktuálního měsíce.

TIP: Kalkulačka sociálního pojištění 0SVČ za rok 2024 TIP: Kalkulačka zdravotního pojištění OSVČ za rok 2024

Daň z nemovitých věcí

Do pátku 31. ledna 2025 je termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, a to i případně dílčího daňového přiznání pro rok 2025. Splatnost daně z nemovitých věcí je potom následně do pondělí 2. června. Když je daň do 5000 Kč, tak se platí najednou. Pokud je vyšší, tak ji lze zaplatit ve dvou splátkách, druhou potom do pondělí 1. prosince 2025.

Žádost o roční zúčtování daně

Pokud OSVČ zaměstnává zaměstnance, tak si musí plnit i zákonné povinnosti související se mzdovou agendou. Do pondělí 17. února je termín pro zaměstnance učinit prohlášení poplatníka k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2025 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloha na daň za rok 2024.

Platba záloh na dani z příjmu

V případě, že mají OSVČ povinnost platby záloh na dani z příjmu během roku, tak jsou termíny v roce 2025 následující: do pondělí 17. března čtvrtletní záloha na dani z příjmu, do pondělí 16. června čtvrtletní nebo pololetní záloha na dani z příjmu, do pondělí 15. září čtvrtletní záloha na dani z příjmu a do pondělí 15. prosince čtvrtletní nebo pololetní záloha na dani z příjmu.

Termíny pro daňové přiznání za rok 2024

Základní termín pro podání přiznání k dani z příjmu a pro úhradu daně za rok 2024 je do 1. dubna 2025. Naprostá většina OSVČ však má ze zákona zřízenu datovou schránku, takže odevzdává daňové přiznání elektronicky a termín má posunutý. Do pátku 2. května 2025 musí být podáno daňové přiznání za rok 2024, pokud je podáváno elektronicky. Nejvíce času mají OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, potom je termín až do úterý 1. července.

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ

OSVČ, které nejsou účastny v dobrovolném měsíčním paušálním režimu, odevzdávají nejenom daňové přiznání k dani z příjmu, ale i přehledy pro příslušnou zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Termín je přitom do jednoho měsíce od termínu pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu.

