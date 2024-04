Poradna: Předčasný důchod až v 62 letech

Dominik: Začal jsem se zajímat o své důchodové nároky, protože chci jít do předčasného důchodu. Nejdříve prý mohu jít do předčasného důchodu v roce 2027, kdy mi bude 62 let. Vím však o kolegovi, který odešel do předčasného důchodu v loňském roce v 60 letech. Prosím o vysvětlení.

Řádný důchodový věk mužů se liší dle ročníku narození. Dle údajů v dotazu jste se narodil v roce 1965 a Váš řádný důchodový věk je dle aktuálně platné legislativy 65 let. Vzhledem k tomu, že do předčasného důchodu je možné dle aktuálně platné legislativy odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, tak skutečně můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v roce 2027, kdy dosáhnete požadovaného věku.

Předčasný důchod v 60 letech

Od října 2023 došlo ke zpřísnění legislativy ohledně předčasných důchodů. Do konce září 2023 platilo, že do konce září mohli do předčasného důchodu odejít občané, kteří měli řádný důchodový věk vyšší než 63 let a dosáhli 60 let. Muži mohli tedy do konce září 2023 odcházet do předčasného důchodu v 60 letech, což je případ i Vašeho kolegy.

Přísnější podmínky pro předčasné důchody

Změna legislativy od října 2023 pro Vás osobně znamená, že můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve až v 62 letech. Současně se však od října zvýšilo i krácení za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. To znamená, že samotný výpočet předčasného důchodu je méně výhodný, než tomu bylo ještě do konce září. Navíc mají předčasní důchodci omezenou valorizaci důchodu až do dosažení řádného důchodového věku, kdy se bude do dosažení řádného důchodového věku zvyšovat pouze základní výměra důchodu.

Promyšlení termínu odchodu do důchodu

Podmínky pro předčasné důchody jsou tedy méně výhodné, než tomu bylo před změnami. Zájemci o předčasný důchod by měli s těmito podmínkami počítat a předem si vše propočítat, zdali je odchod do předčasného důchodu pro ně výhodný. Při rozhodování o termínu odchodu do důchodu hrají roli samozřejmě i jiné aspekty, jako je např. zdravotní stav či rodinné důvody.

Petr Gola