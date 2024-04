Poradna: Sčítání invalidního a předčasného důchodu

11. dubna 2024 štítky Invalidita Penze Poradna Právo čtení na 2 minuty

Zuzana: Pobírám pouze invalidní důchod prvního stupně. V minulých letech jsem si k invalidnímu důchodu přivydělávala na zkrácený úvazek, nyní již tuto možnost nemám. Invalidní důchod prvního stupně nemám velký, tak uvažuji o odchodu do předčasného důchodu. Jak bych to měla s celkovým důchodem, když jako invalidní důchodce odejdu do předčasného důchodu?