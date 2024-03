Poradna: Dlouhodobá nezaměstnanost a problémy s invalidním důchodem

Božena: V posledním zaměstnání jsem obdržela výpověď a nyní jsem již tři roky bez práce. Aktuálně mám zdravotní problémy a mám strach, že nedostanu invalidní důchod. Do normálního důchodu mi chybí ještě deset let, tak nevím, jak mám postupovat?

Jestliže máte zdravotní problémy, tak Vám doporučuji si po konzultaci s ošetřujícím lékařem o invalidní důchod požádat. Bez podané žádosti Vám nemůže být invalidní důchod přiznán. Žádost o invalidní důchod je bez poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč byste si případně o invalidní důchod nemohla v budoucnu požádat znovu, když se Váš zdravotní stav zhorší.

Minimální doba pojištění

Máte pravdu, že pro přiznání invalidního důchodu musí být získána minimální doba pojištění, která se liší dle věku. Pokud jste pořád pracovala a nezaměstnaná jste až poslední tři roky, tak potřebnou minimální dobu pojištění splňujete, neboť občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Minimální dobu pojištění v takovém případě splňujete, i evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává do potřebné doby pojištění.

Výše invalidního důchodu

Měsíční částka invalidního důchodu následně bude záviset na Vašich rozhodných příjmech, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) a přiznaném stupni invalidity. V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Orientační výpočty invalidního důchodu si můžete provést v naší kalkulačce.

TIP: Kalkulačka invalidního důchodu v roce 2024

Žádost o příspěvek na péči a příspěvek na bydlení

V závislosti na Vašich zdravotních problémech je možné si požádat na místně příslušném úřadu práce i o příspěvek na péči. Při posuzování příspěvku na péči se hodnotí schopnost starat se sám o sebe, tedy jiná kritéria než u invalidního důchodu, což znamená, že případné přiznání invalidního důchodu automaticky nezaručuje nárok na příspěvek na péči. Při finančních problémech si můžete požádat o příspěvek na bydlení.

Petr Gola