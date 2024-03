Poradna: Výpověď a předčasný důchod

Iveta: V práci jsem dostala před týdnem výpověď. Do důchodu mi chybí dva a půl roku, tak teď přemýšlím, co mám dělat. Jaké mám možnosti? Co pro mě bude finančně nejvýhodnější? Děkuji.

Vzhledem k tomu, že jste dostala od zaměstnavatele výpověď v březnu, tak ještě v dubnu a v květnu budete zaměstnána, neboť Vám poplyne dvouměsíční výpovědní lhůta. I když máte nárok na předčasný důchod, tak s Vámi nemůže zaměstnavatel ukončit pracovní poměr dříve. Výpovědní lhůta musí být dodržena a během výpovědní lhůty máte nárok na standardní mzdu jako v předchozích měsících. Z důvodu výpovědní lhůty se automaticky mzda nijak nesnižuje.

Ideální řešení? Nástup do nového zaměstnání

V případě, že by se Vám podařilo během výpovědní lhůty najít nové zaměstnání, do kterého byste následně nastoupila a v daném zaměstnání pracovala až do dosažení řádného důchodového věku, tak byste odešla až do řádného starobního důchodu a do dosažení důchodového věku pobírala mzdu v novém zaměstnání. Finančně by byla tato varianta pro Vás nejvýhodnější.

Evidence na úřadu práce po dobu 11 měsíců

Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Jestliže se Vám nepodaří během výpovědní lhůty najít nové zaměstnání, tak bude pro Vás nejlepším řešením evidence na úřadu práce. Budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění.

Odchod do předčasného důchodu

Do dosažení řádného důchodového věku Vám chybí méně než tři roky, takže si můžete požádat i o předčasný důchod po uplynutí výpovědní lhůty. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením za předčasnost a nemožností mít vlastní příjem ze zaměstnání, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, přičemž toto příjmové omezení platí až do dosažení řádného důchodového věku. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Z finančního hlediska jsou výše dvě uvedené varianty výhodnější.

Petr Gola