Poradna: Vysoké příjmy v roce 2024 a důchod

V případě, že odejde to řádného starobního důchodu v červnu 2024, tak základním vstupním údajem bude průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, která se vypočítá z příjmů v letech 1986 až 2023. Příjmy z roku 2024 do výpočtové formule důchodu již vstupovat nebudou. Na výši důchodu mají vliv pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Důchodový věk a práce na klasickou pracovní smlouvu

Dosažení řádného důchodového věku není samozřejmě důvodem, proč byste musel v práce skončit. Jestliže aktuálně máte vysoké příjmy a zaměstnavatel je s Vámi spokojen, tak můžete pracovat na klasickou pracovní smlouvu i po dosažení řádného důchodového věku. Mohl byste tak současně pobírat starobní důchod a mzdu ze zaměstnání. Výše příjmu v řádném důchodovém věku není nijak omezena a ani rozsah pracovního úvazku. Omezení ohledně výdělečné činnosti se vztahuje pouze na předčasné důchodce.

TIP: Kalkulačka řádného důchodu v roce 2024

Práce na procenta

Druhou možností je si ke dni dosažení řádného důchodového věku o starobní důchod nepožádat, nadále pracovat a o starobní důchod si požádat až někdy v budoucnu. Výpočet starobního důchodu by byl v budoucnu z důvodu „přesluhování“ výhodnější a měsíční částka starobního důchodu by byla vyšší. Konkrétní propočet by závisel na délce přesluhování.

Většina občanů volí výplatu důchodu a mzdy současně

Vzhledem k tomu, že při současném pobírání starobního důchodu a mzdy ze zaměstnání je značně vyšší aktuální disponibilní příjem a získá se „finanční náskok“, který případně vyšší starobní důchod z důvodu přesluhování smazává poměrně dlouho (přesný propočet závisí na konkrétních vstupních údajích), tak většina občanů v praxi volí současné pobírání důchodu a mzdy.

Petr Gola