Poradna: Zkrácený úvazek v předdůchodu za minimum

8. února 2024 štítky Penze Poradna Zaměstnání přečtete do minuty

Leoš: Před půl rokem jsem odešel do předdůchodu, nyní mám možnost pracovat na zkrácený úvazek s relativně nízkou mzdou. Práce by byla nenáročná a po půl roce jsem si dostatečně odpočinul, tak uvažuji, že bych do této práce nastoupil. Mohu začít v předdůchodu pracovat? Nesnížila by mi nízká mzda starobní důchod?