Poradna: Odstupné v předdůchodovém věku

Eva: Aktuálně mám již nárok na předčasný důchod, ale chtěla jsem pracovat až do řádného důchodového věku, který dosáhnu za dva roky. Na našem oddělení se bude propouštět, možná se to dotkne mě, protože jsem v předdůchodovém věku. Jaká pravidla platí pro nárok na odstupné, když už mám nárok na důchod?

Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce. Skutečnost, že máte již nárok na předčasný důchod není žádnou zlehčující podmínkou pro zaměstnavatele. V případě, že Vám dá Váš zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost dle § 52 zákoníku práce, tak Vám poběží klasickou dvouměsíční výpovědní lhůta, tak jako ostatním zaměstnancům. Během výpovědní lhůty byste měla nárok na mzdu za stejných podmínek, jako v předcházejících měsících.

Okamžitá výpověď bez udání důvodu není možná

Přestože jste v předdůchodovém věku, tak případnou výpověď Vám musí Váš zaměstnavatel odůvodnit v souladu se zákoníkem práce. Dle aktuálně platné legislativy nemůže zaměstnavatel dát žádnému zaměstnanci výpověď bez udání důvodu a z důvodu snižování počtu zaměstnanců nemůže zaměstnavatel ukončit pracovní poměr ihned. Na lidi v předdůchodovém věku se v žádném případě nevztahují nějaké zjednodušené podmínky z pohledu zaměstnavatele.

Odstupné by Vám náleželo v plném rozsahu

V případě, že zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď pro důvody, na kterých nenese vinu, tj. nejčastěji z důvodu nadbytečnosti, tak náleží zaměstnanci odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce. Částka odstupného závisí na délce trvání pracovního poměru. Pokud Váš pracovní poměr trval déle než dva roky, což dle formulace dotazu předpokládám, potom byste měla nárok na tříměsíční odstupné.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Na úřadu práce byste se v případě obdržení výpovědi mohla registrovat ihned po skončení pracovního poměru a měla byste nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, neboť jste starší 55 let. Evidence na úřadu práce by se Vám následně hodnotila do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu až po skončení nároku na podporu v nezaměstnanosti, jestliže byste tedy nenastoupila do nového zaměstnání, byste si snížila krácení za předčasnost a zvýšila dobu pojištění.

Petr Gola