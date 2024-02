Poradna: Vdova a odchod do předčasného důchodu

Denisa: Po manželovi pobírám vdovský důchod, nejmladší syn ještě studuje na VŠ. Nyní uvažuji o odchodu do předčasného důchodu na jaře. Když odejdu do předčasného důchodu, jak to bude s mým vdovským důchodem a sirotčím důchodem syna?

V případě nároku na dva státní důchody, což by bylo ve Vašem případě splněno při přiznání předčasného důchodu, náleží v plném rozsahu vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží pouze polovina procentní výměry státního důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu byste tedy měla současně nárok na předčasný důchod a vdovský důchod.

Předčasný důchod bývá vyšší než vdovský důchod

V praxi bývá zpravidla vyšší vlastní předčasný důchod. Pokud by tomu tak bylo i ve Vašem případě, potom byste z vdovského důchodu pobírala pouze polovinu procentní výměry. Základní výměra důchodu ve výši 4400 Kč náleží při nároku na dva důchody pouze jednou. Přiznáním předčasného důchodu by tedy došlo ke snížení vdovského důchodu.

Zkrácený úvazek nebo pracovní dohody

Samozřejmě nevím, jaký je ve Vašem případě hlavní důvod, proč chcete odejít do trvale kráceného předčasného důchodu. V případě, že byste mohla pracovat např. na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod, potom byste se vyhnula odchodu do trvale kráceného předčasného důchodu a přitom nadále pobírala vdovský důchod v plném rozsahu.

Co vědět o předčasném důchodu?

Krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní předčasnosti a navíc se při odchodu do předčasného důchodu získá nižší doba pojištění, než při odchodu do řádného starobního důchodu. Při volbě předčasného důchodu je nutné navíc počítat s omezenou valorizací do dosažení řádného důchodového věku. Rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem je vyšší, než se na první pohled zdá.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Žádný vliv na sirotčí důchod

Váš případný odchod do předčasného důchodu by však neměl žádný vliv na sirotčí důchod Vašeho syna, který lze v případě splnění podmínky studia pobírat až do 26 let věku.

Petr Gola