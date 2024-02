Poradna: Evidence na úřadu práce a odpočet životního pojištění

10. února 2024 štítky Daně Poradna Zaměstnání čtení na 2 minuty

Marcela: Ze zdravotních důvodům jsem ukončila v loňském roce zaměstnání a od října do konce roku jsem v evidenci na úřadu práce. U bývalého zaměstnavatele jsem pracovala 15 let. Vždy jsem si snižovala daň o platby na životním pojištění. Jak to udělám letos? Mohu požádat o daně bývalého zaměstnavatele nebo si musím podat daňové přiznání?