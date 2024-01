Poradna: Mám odejít do předčasného důchodu nebo pracovat až do řádného důchodu?

30. ledna 2024 štítky Penze Poradna Zaměstnání čtení na 2 minuty

Blanka: Dne 10. května mi bude 60 let, vychovala jsem tři děti. Mzda během let se mi značně lišila, aktuálně mám vyšší mzdu než v minulých letech, ale jsem už pracovně hodně unavená. Takže přemýšlím, jestli mám jít do předčasného důchodu nebo až do řádného důchodu. Kdy můžu jít do předčasného důchodu? Bude se mi ještě hodnotit studium? Jak to budu mít s výchovným na děti? Jakou variantu byste mi doporučili?