V roce 2024 činí minimální mzda pro práci na plný úvazek 18900 Kč. Takže při práci na zkrácený úvazek může být Vaše hrubá měsíční mzda 16000 Kč. I zaměstnanci s hrubou mzdou ve výši 16000 Kč odvádí ze své hrubé mzdy povinné pojistné (sociální, zdravotní a nemocenské pojištění).

Dopočet u zdravotního pojištění

V případě, že nesplňujete některou ze zákonných podmínek pro zařazení do kategorie státních pojištěnců, tak se při výpočtu zdravotního pojištění bude provádět dopočet do minima, neboť zdravotní pojištění musí být vždy odvedeno alespoň z minimální mzdy platné pro plný úvazek. V takovém případě by byla Vaše efektivní sazba zdravotního pojištění vyšší, neboť dopočet jde na vrub zaměstnance.

Uplatněné daňové slevy

I když pracujete pouze na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 16000 Kč, tak můžete při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatnit slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč a daňové zvýhodnění na dceru ve výši 1267 Kč.

Nárok na daňový bonus

V případě, že je vypočtená daň z příjmu nižší, než je částka daňového zvýhodnění na děti, tak vzniká nárok na daňový bonus právě ve výši rozdílu těchto dvou částek. Daňový bonus je možné obdržet na účet, pokud hrubá mzda dosahuje alespoň poloviny měsíční minimální mzdy pro plný úvazek. Vaše hrubá mzda ve výši 16000 Kč je vyšší než 9450 Kč (18900 Kč × 50 %), proto máte nárok na daňový bonus.

Výše daňového bonusu

Samotná sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč je vyšší než vypočtená daň z příjmu 2400 Kč (16000 Kč × 15 %). Daň z příjmu je tedy nulová. Vzhledem k tomu, že daňové zvýhodnění ve výši 1267 Kč je v plném rozsahu vyšší, než je částka vypočtená daně, tak daňový bonus je právě v částce 1267 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob tak nezaplatíte nic a o částku daňového bonusu budete mít vyšší čistou mzdu, kterou obdržíte od zaměstnavatele na účet.

Petr Gola